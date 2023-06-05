Германия может изменить позицию касательно истребителей для Украины: когда примут окончательное решение

Правительство Германии может пересмотреть свою позицию по поставке Украине современных западных истребителей. Окончательное решение будет принято в течение двух недель.

Об этом в интервью DW заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Мы как раз сейчас находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно, и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в ближайшие две недели", — сказал он.

В то же время министр отверг возможность получения Киевом дальнобойных крылатых ракет Taurus в ближайшей перспективе.

"На данный момент нет. И мы действительно не думаем делать этого", — отметил Писториус.

По его словам, Германии нужно переосмыслить свою политику последних десятилетий.

"Немецкое общество, немецкая политика действительно изменили мнение. Если бы мне два года назад кто-то сказал, что Германия поставит тяжелые вооружения на три-пять миллиардов евро, я бы не поверил", — добавил глава Минобороны Германии.

Напомним, министр обороны Алексей Резников ответил, будет ли Украина использовать F-16 во время летнего контрнаступления.

Читайте также: