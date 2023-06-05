Германия может изменить позицию касательно истребителей для Украины: когда примут окончательное решение

Германия может пересмотреть позицию по поставкам Украине истребителей.
Правительство Германии может пересмотреть свою позицию по поставке Украине современных западных истребителей. Окончательное решение будет принято в течение двух недель.
Об этом в интервью DW заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
"Мы как раз сейчас находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно, и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в ближайшие две недели", — сказал он.
В то же время министр отверг возможность получения Киевом дальнобойных крылатых ракет Taurus в ближайшей перспективе.
"На данный момент нет. И мы действительно не думаем делать этого", — отметил Писториус.
По его словам, Германии нужно переосмыслить свою политику последних десятилетий.
"Немецкое общество, немецкая политика действительно изменили мнение. Если бы мне два года назад кто-то сказал, что Германия поставит тяжелые вооружения на три-пять миллиардов евро, я бы не поверил", — добавил глава Минобороны Германии.
Напомним, министр обороны Алексей Резников ответил, будет ли Украина использовать F-16 во время летнего контрнаступления.
Читайте также:
- Список составлен: Игнат рассказал о пилотах, которых отправят на обучение на F-16
- США будет учить украинских пилотов управлять истребителями F-16 — Белый дом
- Не только F-16: у Зеленского раскрыли состав "коалиции истребителей" для Украины