"Германия не должна говорить "нет": в ХДС подтвердили готовность отключить Россию от SWIFT

"Германия не должна говорить "нет": в ХДС подтвердили готовность отключить Россию от SWIFT

Ранее в Еврокомиссии отмечали, что даже при условии отключения России от SWIFT политики, ответственные за агрессию против Украины, "будут иметь возможность выполнять свои финансовые операции".

Глава Христианско-демократической партии Фридрих Мерц заявил, что Германия должна отключить Россию от международной платежной системы SWIFT.

Об этом говорится в сообщении Мерца в Twitter.

"Запрет SWIFT — это очень-очень острый меч, который нанесет большой вред на международном уровне. Позиция ХДС по этому поводу ясна: если Еврокомиссия предлагает исключить Россию, Германия не должна говорить "нет", — написал политик.

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