Германия не раскрывает детали: что скрывают в плане помощи Украине от США

Министр обороны Германии Борис Писториус. / © Associated Press

Реклама

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны Европы не будут публиковать информацию об американском вооружении, которое будет передавать Украине в рамках нового плана помощи.

Об этом он сказал на брифинге, комментируя предстоящие закупки, которые будут осуществляться для нужд ВСУ.

"Мы договорились о конфиденциальности, пока результаты не станут известны. Вы понимаете, что публично обсуждать это сейчас было бы неправильно. Мы стремимся быть менее предсказуемыми и не все обсуждать публично", - подчеркнул Писториус.

Реклама

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия готова сыграть ведущую роль в закупке систем противовоздушной обороны Patriot в США для Украины.