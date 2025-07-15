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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Германия не раскрывает детали: что скрывают в плане помощи Украине от США

Европа не будет публиковать информацию о вооружениях, которые США передают Украине по новому плану помощи.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Министр обороны Германии Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус. / © Associated Press

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны Европы не будут публиковать информацию об американском вооружении, которое будет передавать Украине в рамках нового плана помощи.

Об этом он сказал на брифинге, комментируя предстоящие закупки, которые будут осуществляться для нужд ВСУ.

"Мы договорились о конфиденциальности, пока результаты не станут известны. Вы понимаете, что публично обсуждать это сейчас было бы неправильно. Мы стремимся быть менее предсказуемыми и не все обсуждать публично", - подчеркнул Писториус.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия готова сыграть ведущую роль в закупке систем противовоздушной обороны Patriot в США для Украины.

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