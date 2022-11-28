Германия не собирается передавать Украине свои системы ПВО Patriot – оружие должно остаться на территории стран НАТО

Бундесвер нуждается в этих системах также для того, чтобы иметь возможность выполнить свои обязательства перед партнерами.

В Минобороны Германии заявили о заинтересованности в том, чтобы все системы ПВО Patriot страны оставались на территории НАТО.

Об этом заявил представитель Минобороны ФРГ Арно Коллац в ходе брифинга, передает "Укринформ".

"Есть большой интерес к тому, чтобы эти системы Patriot оставались в системе НАТО", – отметил Коллац.

По его словам, глава ведомства Кристине Ламбрехт уже дала понять, что системы Patriot являются интегрированной неотъемлемой частью защиты НАТО и вкладом ФРГ в систему ПВО Альянса.

Коллац подчеркнул, что Бундесвер должен решать, как выполнять обязательства по введению в ближайшие годы сил быстрого реагирования.

О предложении помощи Польше в Минобороны объяснили: Германия стремится поддержать страну-союзницу в защите воздушного пространства от внешних угроз. Речь идет о системах Patriot, а также усиленном воздушном патрулировании.

"Оба предложения остаются в силе", — заявили в Минобороны.

Patriot для Украины: что известно о передаче систем ПВО

После того, как в Польше в нескольких километрах от границы с Украиной во время полномасштабной атаки россиян упала ракета, убив двух мужчин, Германия предложила стране-союзнице усилить ее противовоздушную оборону системами Patriot.

Это предложение прокомментировал глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, заявив, что лучше бы системы Patriot передали Украине.

С ним согласился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, поддержав предложение развернуть Patriot с украинской стороны границы.

В то же время министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что его государство с удовольствием приняло это предложение от ФРГ.

В свою очередь глава МИД Германии Кристине Ламбрехт предупредила, что предложение развернуть Patriot за пределами территории стран Альянса нужно сначала обсудить с другими членами НАТО.

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