Германия — о "рождественском перемирии" от России: "Мир будет, когда Путин заберет своих солдат"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отреагировала на "рождественское перемирие" от России. Она подчеркнула, что если бы Путин действительно хотел мира, то забрал бы своих оккупантов с территории Украины.

Об этом она написала в Twitter.

"Если бы Путин хотел мира, он бы забрал своих солдат домой, и война бы закончилась. Но, очевидно, он хочет продолжить войну после небольшого перерыва. Так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, живущим в ежедневном страхе под оккупацией. Поэтому мы будем продолжать поддерживать украинцев — чтобы они снова жили в мире и самоопределении", — отметила немецкая министр.

"Рождественское перемирие" от России: что известно

Накануне российский патриарх Кирилл, поддерживающий массовые убийства украинцев, заявил о необходимости временного мира в Украине, мол "пусть верующие сходят в церковь в канун Рождества". Это поддержал кремлевский диктатор Путин. После чего министр обороны государства-оккупанта Шойгу заявил о якобы "36-часовом режиме прекращения огня в Украине".

Секретарь СНБО Алексей Данилов на это ответил, что россияне ни о чем не договаривались с Украиной и отметил, что в Кремле нет ничего общего с Рождеством.

Отметим, что за день до Пасхи 2022 года Россия ракетами обстреляла жилой дом в Одессе, где убила не менее 8 человек. Тогда Украина предлагала оккупантам установить временное перемирие, но в Кремле это отвергли.

Читайте также: