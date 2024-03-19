Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн евро – перечень

Министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия подготовила новый пакет военной помощи для Украины примерной стоимостью 500 млн евро.

Об этом пишет издание Tagesschau со ссылкой на его заявление СМИ в рамках проходящей в Германии встречи в формате "Рамштайн".

Писториус, в частности, сообщил, что речь идет о дополнительных поставках боеприпасов – 10 тысяч артиллерийских снарядов из складов Бундесвера.

В новый пакет помощи также войдут 100 бронемашин для пехоты и 100 автомобилей.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин сделал заявление о войне в Украине на заседании "Рамштайн-20".

Читайте также ведущие новости дня: