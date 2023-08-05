Германия объявила о новой военной помощи Украине: перечень

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Вооруженные силы Украины получат БМП, артиллерию и другое оборудование. На территории ФРГ также продолжается обучение украинских военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.

Германия передаст ВСУ разное оборудование для разминирования территорий, а также десятки единиц разведывательных беспилотников. Кроме того, украинские войска получат ремонтно-эвакуационные машины, десятки БМП и тысячи переносных противотанковых орудий.

Что будет включать в себя новый пакет военной помощи:

две самоходные гаубицы Zuzana 2;

шесть танков разминирования Wisent 1;

11 минных тралов для Т-72;

мобильные разведывательные комплексы SurveilSPIRE;

177 пограничных машин;

84 разведывательные дроны VECTOR;

47 мобильных антенно-мачтовых систем;

60 БМП Marder;

шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2;

семь мобильных дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования;

18 000 переносных противотанковых пушек.

Напомним, Литва предоставит Украине ракетные комплексы NASAMS и беспилотников.

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