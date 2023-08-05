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Германия объявила о новой военной помощи Украине: перечень

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1992
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Германия объявила о новой военной помощи Украине: перечень

Германия объявила о новой военной помощи Украине. / Фото: Pexels

Германия предоставит ВСУ очередной пакет военной помощи.

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Вооруженные силы Украины получат БМП, артиллерию и другое оборудование. На территории ФРГ также продолжается обучение украинских военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.

Германия передаст ВСУ разное оборудование для разминирования территорий, а также десятки единиц разведывательных беспилотников. Кроме того, украинские войска получат ремонтно-эвакуационные машины, десятки БМП и тысячи переносных противотанковых орудий.

Что будет включать в себя новый пакет военной помощи:

  • две самоходные гаубицы Zuzana 2;
  • шесть танков разминирования Wisent 1;
  • 11 минных тралов для Т-72;
  • мобильные разведывательные комплексы SurveilSPIRE;
  • 177 пограничных машин;
  • 84 разведывательные дроны VECTOR;
  • 47 мобильных антенно-мачтовых систем;
  • 60 БМП Marder;
  • шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2;
  • семь мобильных дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования;
  • 18 000 переносных противотанковых пушек.

Напомним, Литва предоставит Украине ракетные комплексы NASAMS и беспилотников.

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Дата публикации
Просмотры
1992
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