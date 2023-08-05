Германия объявила о новой военной помощи Украине: перечень

Германия предоставит ВСУ очередной пакет военной помощи.
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Вооруженные силы Украины получат БМП, артиллерию и другое оборудование. На территории ФРГ также продолжается обучение украинских военнослужащих.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.
Германия передаст ВСУ разное оборудование для разминирования территорий, а также десятки единиц разведывательных беспилотников. Кроме того, украинские войска получат ремонтно-эвакуационные машины, десятки БМП и тысячи переносных противотанковых орудий.
Что будет включать в себя новый пакет военной помощи:
- две самоходные гаубицы Zuzana 2;
- шесть танков разминирования Wisent 1;
- 11 минных тралов для Т-72;
- мобильные разведывательные комплексы SurveilSPIRE;
- 177 пограничных машин;
- 84 разведывательные дроны VECTOR;
- 47 мобильных антенно-мачтовых систем;
- 60 БМП Marder;
- шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2;
- семь мобильных дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования;
- 18 000 переносных противотанковых пушек.
Напомним, Литва предоставит Украине ракетные комплексы NASAMS и беспилотников.
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