Германия оказывает Украине удивительную поддержку — Владимир Кличко

Кличко-младший отчитался о визите в ФРГ.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко, занимающийся обороной столицы от российских оккупантов, подытожил визит в Германию, где встретился с представителями правительства.

"Любая Германия, я провел два дня в твоей столице. От имени правительства Украины встретился с важнейшими представителями руководства вашего государства.

Могу сказать вам – Германия оказывает Украине удивительную поддержку. Будь то материальная помощь, обеспечение необходимыми товарами или оружием. Эта поддержка пропорциональна ужасам войны, которую инициировал путинский режим в моей стране.

После двух дней интенсивных разговоров могу сказать, что выражения гимна вашей страны – не пустые слова. "Единство, справедливость и свобода". Да, Германия и Украина едины как никогда, потому что вместе они защищают международный закон и основную ценность свободы.

В гимне также есть слова "братским сердцем и рукой". Это факт, что наши две нации теперь по-настоящему братья и сестры в образном смысле. Никогда не забуду поддержку Германии и расположение вашего правительства.

Все это чтит вашу страну, выполняющую свои обязанности и ценности. История – свидетель и никогда не забывает. Спасибо, дорогая Германия, братская страна», – рассказал Кличко в видеообращении.

Напомним, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик высказался о президенте России Владимире Путине, развязавшем полномасштабную войну против Украины.

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