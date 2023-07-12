Германия отказалась от ремонта украинских танков Leopard в Польше: в чем причина

Проблема в том, что страны не сошлись в стоимости обслуживания техники.

Немецкое правительство вышло из соглашения с Польшей о ремонте украинских танков Leopard, находящихся на польской территории.

Об этом источники сообщили изданию Handelsblatt.

Берлин выразил недовольство стоимостью ремонта, предложенной польской стороной. Германия должна финансировать затраты на ремонт, однако немецкие представители считают требования Польши чрезмерно завышенными. Впрочем, Министерство обороны ФРГ заявило официально, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято, и переговоры с польской стороной продолжаются.

По данным издания, вопрос ремонта украинских танков Leopard становится все более актуальным. Помимо поврежденных в боевых действиях машин возникают вопросы по начальному техническому состоянию некоторых танков. В частности, по сообщению издания, из 14 переданных Польшей танков "Леопард", 8 прибыли в Украину с начальными техническими неисправностями.

Первоначально Берлин планировал создать ремонтную базу для этих танков как можно ближе к украинской границе. Планировалось, что танки Leopard 2 версий A5 и A6 будут ремонтироваться в Германии и, возможно, в Литве, в то время как версию А4 – в Польше. Однако проект еще не вышел из переговорной стадии, хотя открытие польской ремонтной базы планировалось еще в мае.

В качестве альтернативы возможно ремонт танков Leopard будет осуществляться непосредственно в Украине. По сообщению издания, немецкие представители сейчас обсуждают эту возможность с "Укроборонпромом". Ремонтная площадка, вероятно, будет создана на западе Украины.

Напомним, что Украина получит от Польши инфраструктуру для обучения на самолетах F-16.

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