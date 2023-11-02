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Германия передала очередную партию военной помощи Украине: что вошло в список

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Германия передала очередную партию военной помощи Украине: что вошло в список

Государственный флаг Германии

Впоследствии правительство Германии планирует передать нашему государству 25 танков Leopard 1 A5.

Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли, в частности, бронированный транспорт, системы противовоздушной обороны, надводные дроны и терминалы спутниковой связи.

Об этом говорится на сайте германского правительства.

В список вошли:

  • 2 РЛС TRML-4D к ЗРК IRIS-T;
  • 12 БТР (неопределенного типа);
  • 7 БпЛА Primoco ONE;
  • 2 системы противоракетной защиты AMPS для вертолетов;
  • 5 надводных дронов;
  • 32 терминалы спутниковой связи SatCom;
  • PCB-принтер (3D);
  • 4 тягача HX81 и 4 прицепа к ним;
  • 12 грузовиков MAN TGS;
  • и другая военная помощь.

Кроме того, впоследствии правительство Германии планирует передать нашему государству 25 танков Leopard 1 A5 – проект финансируется совместно с Данией.

Напомним, что ФРГ остается одним из лидеров в оказании военной помощи нашим воинам.

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Дата публикации
Просмотры
1023
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