Германия передала очередную партию военной помощи Украине: что вошло в список

Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли, в частности, бронированный транспорт, системы противовоздушной обороны, надводные дроны и терминалы спутниковой связи.

Об этом говорится на сайте германского правительства.

В список вошли:

2 РЛС TRML-4D к ЗРК IRIS-T;

12 БТР (неопределенного типа);

7 БпЛА Primoco ONE;

2 системы противоракетной защиты AMPS для вертолетов;

5 надводных дронов;

32 терминалы спутниковой связи SatCom;

PCB-принтер (3D);

4 тягача HX81 и 4 прицепа к ним;

12 грузовиков MAN TGS;

и другая военная помощь.

Кроме того, впоследствии правительство Германии планирует передать нашему государству 25 танков Leopard 1 A5 – проект финансируется совместно с Данией.

Напомним, что ФРГ остается одним из лидеров в оказании военной помощи нашим воинам.

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