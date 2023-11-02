Германия передала очередную партию военной помощи Украине: что вошло в список

Впоследствии правительство Германии планирует передать нашему государству 25 танков Leopard 1 A5.
Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли, в частности, бронированный транспорт, системы противовоздушной обороны, надводные дроны и терминалы спутниковой связи.
Об этом говорится на сайте германского правительства.
В список вошли:
- 2 РЛС TRML-4D к ЗРК IRIS-T;
- 12 БТР (неопределенного типа);
- 7 БпЛА Primoco ONE;
- 2 системы противоракетной защиты AMPS для вертолетов;
- 5 надводных дронов;
- 32 терминалы спутниковой связи SatCom;
- PCB-принтер (3D);
- 4 тягача HX81 и 4 прицепа к ним;
- 12 грузовиков MAN TGS;
- и другая военная помощь.
Кроме того, впоследствии правительство Германии планирует передать нашему государству 25 танков Leopard 1 A5 – проект финансируется совместно с Данией.
Напомним, что ФРГ остается одним из лидеров в оказании военной помощи нашим воинам.
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