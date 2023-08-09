Германия передала Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot

В Германии сообщили, что передали Украине еще две установки ЗРК Patriot. Также это государство передало другую часть обещанного вооружения.

Об этом говорится на официальном сайте германского правительства.

В Германии сообщили, что финансирование инициативы по развитию потенциала безопасности составляет 5,4 млрд евро на 2023 год (после 2 млрд евро на 2022 год) и дополнительные разрешения на взятие обязательств в последующие годы на сумму 10,5 млрд евро.

"Эти средства будут использованы в первую очередь на военную помощь Украине. В то же время они будут использованы для пополнения запасов Вооруженных сил ФРГ для поставок Украине, а также для взносов Германии в Европейский фонд мира (ЕФМ), из которого могут быть возмещены расходы, связанные с предоставлением военной помощи Украине, странам-членам ЕС", — указано на сайте правительства.

Также в Германии обновили информацию о передаче оружия ВСУ:

28 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206)* (ранее передали 18 из них).

две пусковые установки ЗРК Patriot

12461 выстрел 155-мм дымовых боеприпасов (ранее передали 5936).

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов

182 пограничных машины (ранее передали 177).

88 разведывательных беспилотников VECTOR (ранее передали из них 84).

1288 биноклей (ранее передали 125).

38 тягачей 8x8 HX81 и 33 полуприцепа (ранее: 32/27)

6 автопогрузчиков 8x6 (ранее: 4/20).

100 пулеметов MG5.

300 000 аптечек (ранее: 260 000).

Напомним, ранее диктатор Путин похвастался "уничтожением" Patriot. На это президент Зеленский ответил иронически, подчеркнув, что все системы ПВО цели и продолжают защищать Украину от российских ракет.

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