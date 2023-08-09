Германия передала Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot

Германия отчиталась о предоставлении Украине военной помощи.
В Германии сообщили, что передали Украине еще две установки ЗРК Patriot. Также это государство передало другую часть обещанного вооружения.
Об этом говорится на официальном сайте германского правительства.
В Германии сообщили, что финансирование инициативы по развитию потенциала безопасности составляет 5,4 млрд евро на 2023 год (после 2 млрд евро на 2022 год) и дополнительные разрешения на взятие обязательств в последующие годы на сумму 10,5 млрд евро.
"Эти средства будут использованы в первую очередь на военную помощь Украине. В то же время они будут использованы для пополнения запасов Вооруженных сил ФРГ для поставок Украине, а также для взносов Германии в Европейский фонд мира (ЕФМ), из которого могут быть возмещены расходы, связанные с предоставлением военной помощи Украине, странам-членам ЕС", — указано на сайте правительства.
Также в Германии обновили информацию о передаче оружия ВСУ:
- 28 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206)* (ранее передали 18 из них).
- две пусковые установки ЗРК Patriot
- 12461 выстрел 155-мм дымовых боеприпасов (ранее передали 5936).
- материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов
- 182 пограничных машины (ранее передали 177).
- 88 разведывательных беспилотников VECTOR (ранее передали из них 84).
- 1288 биноклей (ранее передали 125).
- 38 тягачей 8x8 HX81 и 33 полуприцепа (ранее: 32/27)
- 6 автопогрузчиков 8x6 (ранее: 4/20).
- 100 пулеметов MG5.
- 300 000 аптечек (ранее: 260 000).
Напомним, ранее диктатор Путин похвастался "уничтожением" Patriot. На это президент Зеленский ответил иронически, подчеркнув, что все системы ПВО цели и продолжают защищать Украину от российских ракет.
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