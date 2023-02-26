Германия передала Украине новую военную помощь: перечень вооружения

Также Германия готовится передать Украине 300 тысяч снарядов для зениток GEPARD.

В воскресенье, 26 февраля, Германия объявила о передаче Украине новой военной помощи.

Об этом говорится на сайте германского правительства.

В Германии отметили, что речь идет о передаче оборудования и вооружения, поступающих из поставок Федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых из фондов Федерального правительства для развития потенциала безопасности. Когда в наше государство отправят военную помощь, не разглашается из-за мер безопасности.

Пока Германия отправила в Украину:

9 мостоукладочных танков Biber;

Biber; 120 000 аптечек;

28 грузовиков Zetros;

10 зимних маскировочных сеток.

Там также отметили, что планируют отправить в Украину 300 тысяч снарядов для зениток GEPARD.

Германия с 1 января 2022 года по 20 февраля 2023 года предоставила Украине на 2 558 391 406 евро военную помощь.

Напомним, Германия передаст Украине 18 своих основных боевых танков Leopard 2 А6, а не 14 – как обещала ранее.

Также канцлер Германии Олаф Шольц пока не видит перспектив для мира в Украине.

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