Германия передала Украине новую военную помощь: перечень вооружения

Также Германия готовится передать Украине 300 тысяч снарядов для зениток GEPARD.
В воскресенье, 26 февраля, Германия объявила о передаче Украине новой военной помощи.
Об этом говорится на сайте германского правительства.
В Германии отметили, что речь идет о передаче оборудования и вооружения, поступающих из поставок Федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых из фондов Федерального правительства для развития потенциала безопасности. Когда в наше государство отправят военную помощь, не разглашается из-за мер безопасности.
Пока Германия отправила в Украину:
- 9 мостоукладочных танков Biber;
- 120 000 аптечек;
- 28 грузовиков Zetros;
- 10 зимних маскировочных сеток.
Там также отметили, что планируют отправить в Украину 300 тысяч снарядов для зениток GEPARD.
Германия с 1 января 2022 года по 20 февраля 2023 года предоставила Украине на 2 558 391 406 евро военную помощь.
Напомним, Германия передаст Украине 18 своих основных боевых танков Leopard 2 А6, а не 14 – как обещала ранее.
Также канцлер Германии Олаф Шольц пока не видит перспектив для мира в Украине.
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