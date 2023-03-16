Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что туда вошло

Германия передала нашему государству новый пакет военной помощи. Вошли в него снаряды 155-мм, боеприпасы к РСЗО, генераторы и палатки.

Об этом сообщили на сайте германского правительства.

Так, Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли :

5000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм. В целом Украина уже получила 23 500 снарядов.

155-миллиметровые высокоточные боеприпасы.

Боеприпас для реактивных систем залпового огня MARS II.

500 пистолетов SFP9.

Два автопогрузчика.

Два ангарных тента.

Четыре мобильных антенно-мачтовых системы.

25 генераторов.

Как отмечается, позже Германия может передать нам 5330 снарядов калибра 155 мм и ракеты для системы ПВО Iris-T.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что целью глав государств и правительств европейских стран должно быть обеспечение украинских военных достаточным количеством качественных вооружений.

Читайте также: