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Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что туда вошло

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что туда вошло

Фото: ТСН.ua

Украина от Германии получила новый пакет военной помощи

Германия передала нашему государству новый пакет военной помощи. Вошли в него снаряды 155-мм, боеприпасы к РСЗО, генераторы и палатки.

Об этом сообщили на сайте германского правительства.

Так, Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли :

  • 5000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм. В целом Украина уже получила 23 500 снарядов.
  • 155-миллиметровые высокоточные боеприпасы.
  • Боеприпас для реактивных систем залпового огня MARS II.
  • 500 пистолетов SFP9.
  • Два автопогрузчика.
  • Два ангарных тента.
  • Четыре мобильных антенно-мачтовых системы.
  • 25 генераторов.

Как отмечается, позже Германия может передать нам 5330 снарядов калибра 155 мм и ракеты для системы ПВО Iris-T.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что целью глав государств и правительств европейских стран должно быть обеспечение украинских военных достаточным количеством качественных вооружений.

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Дата публикации
Просмотры
232
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