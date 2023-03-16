Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что туда вошло

Украина от Германии получила новый пакет военной помощи
Германия передала нашему государству новый пакет военной помощи. Вошли в него снаряды 155-мм, боеприпасы к РСЗО, генераторы и палатки.
Об этом сообщили на сайте германского правительства.
Так, Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли :
- 5000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм. В целом Украина уже получила 23 500 снарядов.
- 155-миллиметровые высокоточные боеприпасы.
- Боеприпас для реактивных систем залпового огня MARS II.
- 500 пистолетов SFP9.
- Два автопогрузчика.
- Два ангарных тента.
- Четыре мобильных антенно-мачтовых системы.
- 25 генераторов.
Как отмечается, позже Германия может передать нам 5330 снарядов калибра 155 мм и ракеты для системы ПВО Iris-T.
Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что целью глав государств и правительств европейских стран должно быть обеспечение украинских военных достаточным количеством качественных вооружений.
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