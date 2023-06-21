Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло

Правительство Германии передало Украине новый пакет военной помощи, в который вошли высокоточные управляемые боеприпасы.

Об этом сообщает германское правительство.

В пакет санкций войдут 155-мм высокоточные управляемые боеприпасы, 2 тысячи обычных снарядов 155 мм, защитные и специальные средства (6 машин для охраны границы); средства логистики (2 бронированных тягача HX81 для тяжелых полуприцепов, прежде всего танков Leopard 2A7, с двумя полуприцепами).

В канун 14 мая канцлер Германии Олаф Шольц объявил о пакете военной помощи для Украины общей стоимостью в 2,7 миллиарда евро, который передали уже 23 мая. В него вошли танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что готов к длительной войне в Украине.

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