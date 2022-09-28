Германия передаст Украине четыре системы ПВО IRIS-T и другую военную помощь (список)

С помощью IRIS-T можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

Германия передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T и ряд других вооружений.

Об этом сообщается на сайте германского правительства.

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 км и высоты до 20 км. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

Военная помощь Украине, которую планируют предоставить:

10 мостовых систем;

3 системы среднебалочных мостов;

90 тяжелых прицепов;

4 системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM (сейчас доступный бюджет еще на 3 системы);

4 самоходные гаубицы 2000 с боекомплектом;

2 реактивные системы залпового огня MARS II с боеприпасами;

50 автомобилей MRAP DINGO;

"зимний пакет" (термоткань, генераторы, палатки и питание);

запчасти к крупнокалиберному пулемету М2;

12 тягачей М1070 Oshkosh;

12 коммуникационных электронных систем сканирования/помех;

полевой госпиталь;

20 ракетных установок калибра 70 мм на пикапах с 2000 ракетами;

1592 снаряда 155 мм;

255 снарядов Vulcano 155 мм;

30 000 патронов калибра 40 мм;

6 подъемников;

40 расширений частотного диапазона для антидронов;

12 бронированных эвакуационных машин;

24 MG3 для бронированных эвакуационных машин;

14 тягачей и 14 полуприцепов;

43 дроны-разведчики;

10 бронеавтомобилей;

100 тыс. аптечек;

5.032 переносных противотанковых средств

200 грузовиков;

24 системы борьбы с дронами;

16 мостоукладочных танков BIBER.

Ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала, что Украина получит системы противовоздушной обороны IRIS-T, которых даже нет на вооружении армии Германии

Напомним, что Украина получит от США $1,1 млрд: в пакете помощи – 18 HIMARS и 12 систем Titan, которые используются для борьбы с беспилотниками.

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