Германия передаст Украине четыре системы ПВО IRIS-T и другую военную помощь (список)

С помощью IRIS-T можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.
Германия передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T и ряд других вооружений.
Об этом сообщается на сайте германского правительства.
Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 км и высоты до 20 км. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.
Военная помощь Украине, которую планируют предоставить:
- 10 мостовых систем;
- 3 системы среднебалочных мостов;
- 90 тяжелых прицепов;
- 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM (сейчас доступный бюджет еще на 3 системы);
- 4 самоходные гаубицы 2000 с боекомплектом;
- 2 реактивные системы залпового огня MARS II с боеприпасами;
- 50 автомобилей MRAP DINGO;
- "зимний пакет" (термоткань, генераторы, палатки и питание);
- запчасти к крупнокалиберному пулемету М2;
- 12 тягачей М1070 Oshkosh;
- 12 коммуникационных электронных систем сканирования/помех;
- полевой госпиталь;
- 20 ракетных установок калибра 70 мм на пикапах с 2000 ракетами;
- 1592 снаряда 155 мм;
- 255 снарядов Vulcano 155 мм;
- 30 000 патронов калибра 40 мм;
- 6 подъемников;
- 40 расширений частотного диапазона для антидронов;
- 12 бронированных эвакуационных машин;
- 24 MG3 для бронированных эвакуационных машин;
- 14 тягачей и 14 полуприцепов;
- 43 дроны-разведчики;
- 10 бронеавтомобилей;
- 100 тыс. аптечек;
- 5.032 переносных противотанковых средств
- 200 грузовиков;
- 24 системы борьбы с дронами;
- 16 мостоукладочных танков BIBER.
Ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала, что Украина получит системы противовоздушной обороны IRIS-T, которых даже нет на вооружении армии Германии
Напомним, что Украина получит от США $1,1 млрд: в пакете помощи – 18 HIMARS и 12 систем Titan, которые используются для борьбы с беспилотниками.
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