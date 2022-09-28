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Германия передаст Украине четыре системы ПВО IRIS-T и другую военную помощь (список)

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Германия передаст Украине четыре системы ПВО IRIS-T и другую военную помощь (список)

Фото: Википедия

С помощью IRIS-T можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

Германия передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T и ряд других вооружений.

Об этом сообщается на сайте германского правительства.

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 км и высоты до 20 км. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

Военная помощь Украине, которую планируют предоставить:

  • 10 мостовых систем;
  • 3 системы среднебалочных мостов;
  • 90 тяжелых прицепов;
  • 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM (сейчас доступный бюджет еще на 3 системы);
  • 4 самоходные гаубицы 2000 с боекомплектом;
  • 2 реактивные системы залпового огня MARS II с боеприпасами;
  • 50 автомобилей MRAP DINGO;
  • "зимний пакет" (термоткань, генераторы, палатки и питание);
  • запчасти к крупнокалиберному пулемету М2;
  • 12 тягачей М1070 Oshkosh;
  • 12 коммуникационных электронных систем сканирования/помех;
  • полевой госпиталь;
  • 20 ракетных установок калибра 70 мм на пикапах с 2000 ракетами;
  • 1592 снаряда 155 мм;
  • 255 снарядов Vulcano 155 мм;
  • 30 000 патронов калибра 40 мм;
  • 6 подъемников;
  • 40 расширений частотного диапазона для антидронов;
  • 12 бронированных эвакуационных машин;
  • 24 MG3 для бронированных эвакуационных машин;
  • 14 тягачей и 14 полуприцепов;
  • 43 дроны-разведчики;
  • 10 бронеавтомобилей;
  • 100 тыс. аптечек;
  • 5.032 переносных противотанковых средств
  • 200 грузовиков;
  • 24 системы борьбы с дронами;
  • 16 мостоукладочных танков BIBER.

Ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала, что Украина получит системы противовоздушной обороны IRIS-T, которых даже нет на вооружении армии Германии

Напомним, что Украина получит от США $1,1 млрд: в пакете помощи – 18 HIMARS и 12 систем Titan, которые используются для борьбы с беспилотниками.

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