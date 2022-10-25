Германия передаст Украине еще две РСЗО Mars II и четыре гаубицы — Штайнмайер

Германия передаст Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000 года.

Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время брифинга в Киеве.

Он пообещал, что это вооружение передадут "в ближайшие дни".

"Я согласен, что нужен справедливый мир. Мир, который хочет Путин, может повлечь за собой новую войну", – сказал Штайнмайер, обращаясь к президенту Зеленскому.

В свою очередь Зеленский поблагодарил Германию за переданный Украине комплекс ПВО IRIS-T, "демонстрирующий мощные результаты".

Фото: Офис президента Украины

"Германия может ускориться в помощи нам. В любом случае я считаю, что риторика в Европе и непосредственно в Германии в пользу поддержки Украины изменилась, и она теплее, чем погода сегодня на улице", — добавил украинский президент.

Напомним, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посещает Украину. Во время визита в Корюковку на Черниговщине он прятался в бомбоубежище из-за воздушной тревоги вместе с местными жителями.

Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине четыре системы ПВО IRIS-T и другую военную помощь. 12 октября стало известно, что Украина получила от Германии зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM. Еще три системы IRIS-T Берлин обещает передать в ближайшее время.

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