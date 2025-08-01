Германия передаст Украине еще две системы Patriot из своих запасов — Reuters

Patriot / © Getty Images

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Министерство обороны Германии в ближайшие дни поставит Украине две системы Patriot — после достижения соглашения с США о том, что Берлин первым получит новые системы в ответ.

Об этом пишет Reuters.

«В ходе переговоров на уровне НАТО по поддержке Украины дополнительными системами Patriot Германия изначально заявила о своей готовности предоставить компоненты системы. Предпосылкой было то, что американский производитель в свою очередь как можно скорее поставит новые системы Patriot, чтобы мы могли продолжать выполнять наши обязательства перед НАТО. Это обязательство со стороны США действует», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

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В Минобороны Германии уточнили, что дополнительные компоненты системы будут переданы Украине через два-три месяца.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц ранее сообщил, что его правительство согласовывает с Соединенными Штатами поставки систем противовоздушной обороны Patriot в Украину.

11 мая Конгресс США одобрил разрешение на экспорт из Германии в Украину 125 артиллерийских дальнобойных боеприпасов и 100 ракет для комплексов ПВО Patriot.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина получила подтверждение на три системы Patriot из 10 необходимых.

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«Три. Официально я получил подтверждение Германии на две системы, Норвегия — одна. Мы работаем с нидерландскими партнерами, чтобы обеспечить эти 10», — сказал Зеленский.