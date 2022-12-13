Германия передаст Украине новую партию вооружения, но без танков Leopard и Marder

Германия передала Украине 24 единицы самоходных установок, а также планирует предоставить ВСУ шесть или семь зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.

Об этом сообщила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, передает Die Zeit.

"Поставлено больше самоходных гаубиц – теперь 24 единицы. Также будет предоставлено шесть-семь САУ Gepard", – заявила глава оборонного комитета.

Мари-Агнесс Штрак-Циммерман также подчеркнула, что поддерживает предоставление Украине современных немецких танков Leopard и Marder, но, несмотря на просьбы Киева, федеральное правительство во главе с Шольцем пока отказалось передать эти современные танки ВСУ.

Оружие для Украины

Напомним, 7 декабря стало известно, что немецкое правительство приняло перечень военной помощи Украине. В него вошли 18 самоходных артиллерийских установок RCH 155, 80 пикапов и 90 средств противодействия дронов. В то же время, современные танки и системы ПВО Patriot Берлин предоставлять ВСУ отказался.

Ранее после того, как ракеты во время очередной массированной атаки РФ Украины упали на территории Польши, о поставках системы Patriot Украине Германию попросил польский министр обороны Мариуш Блащак. Однако Берлин принял решение развернуть эти установки в Польше, а не Украине.

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