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Германия передаст Украине ракеты для F-16, системы ПВО и тысячи дронов: полный список

Германия передаст Украине ракеты для F-16, системы ПВО и тысячи дронов: полный список

Германия опубликовала список вооружений нового пакета военной помощи Украине / Фото: pixabay.com

Противовоздушная оборона является одним из приоритетных направлений немецких поставок в Украину.

Германия объявила о новом большом пакете помощи Украине, в который вошли управляемые ракеты "воздух-воздух" для истребителей F-16 тысячи дронов-камикадзе и сотни разведывательных БпЛА.

Об этом говорится на сайте федерального правительства Германии.

Что вошло в новый пакет военной помощи для Украины

Бронетехника:

  • 8 основных боевых танков LEOPARD 1 с запчастями;
  • 20 боевых машин пехоты MARDER с запчастями;
  • боеприпасы для танков LEOPARD 1, LEOPARD 2 и БМП MARDER;
  • 4 колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP.

Противовоздушная оборона:

  • 2 системы ПВО IRIS-T (модификации SLM и SLS) и ракеты к ним;
  • корабельные зенитные ракеты Sea Sparrow;
  • управляемые ракеты "воздух-воздух" AIM-9L/I-1 Sidewinder для истребителей F-16; 
  • 2 РЛС воздушного наблюдения TRML-4D.

Артиллерия:

  • 6 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 с запчастями;
  • 24 000 снарядов калибра 155 мм.

Дроны и системы борьбы с дронами:

  • 4000 ударных дронов;
  • 361 разведывательный беспилотник SONGBIRD;
  • 30 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями.

Военно-инженерная техника:

  • мостоукладчик BEAVER с запчастями;
  • 2 танка для разминирования WISENT 1 с запчастями;
  • 100 портативных систем для разминирования H-PEMBS;
  • 90 миноискателей;
  • минный трал.

Стрелковое оружие:

  • 3 000 портативных противотанковых комплексов RGW 90;
  • 90 высокоточных дальнобойных винтовок HLR 338 (для стрельбы на расстояние до 2 км) с боезапасом 240 000 патронов;
  • 460 штурмовых винтовок MK 556;
  • 30 винтовок CR 308;
  • 3000 пистолетов SFP9;
  • десятки тысяч патронов калибра 40 мм.

Кроме того, в пакет помощи вошли 75 000 турникетов, 150 000 окклюзионных пластырей и зимняя одежда для военных.

Напомним, Пентагон опубликовал содержимое пакета помощи Украине. Стоимость нового пакета американской военной помощи оценивается в 425 млн долларов.

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