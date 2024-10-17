Германия передаст Украине ракеты для F-16, системы ПВО и тысячи дронов: полный список

Противовоздушная оборона является одним из приоритетных направлений немецких поставок в Украину.

Германия объявила о новом большом пакете помощи Украине, в который вошли управляемые ракеты "воздух-воздух" для истребителей F-16 тысячи дронов-камикадзе и сотни разведывательных БпЛА.

Об этом говорится на сайте федерального правительства Германии.

Что вошло в новый пакет военной помощи для Украины

Бронетехника:

8 основных боевых танков LEOPARD 1 с запчастями;

20 боевых машин пехоты MARDER с запчастями;

боеприпасы для танков LEOPARD 1, LEOPARD 2 и БМП MARDER;

4 колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP.

Противовоздушная оборона:

2 системы ПВО IRIS-T (модификации SLM и SLS) и ракеты к ним;

корабельные зенитные ракеты Sea Sparrow;

управляемые ракеты "воздух-воздух" AIM-9L/I-1 Sidewinder для истребителей F-16;

2 РЛС воздушного наблюдения TRML-4D.

Артиллерия:

6 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 с запчастями;

24 000 снарядов калибра 155 мм.

Дроны и системы борьбы с дронами:

4000 ударных дронов;

361 разведывательный беспилотник SONGBIRD;

30 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями.

Военно-инженерная техника:

мостоукладчик BEAVER с запчастями;

2 танка для разминирования WISENT 1 с запчастями;

100 портативных систем для разминирования H-PEMBS;

90 миноискателей;

минный трал.

Стрелковое оружие:

3 000 портативных противотанковых комплексов RGW 90;

90 высокоточных дальнобойных винтовок HLR 338 (для стрельбы на расстояние до 2 км) с боезапасом 240 000 патронов;

460 штурмовых винтовок MK 556;

30 винтовок CR 308;

3000 пистолетов SFP9;

десятки тысяч патронов калибра 40 мм.

Кроме того, в пакет помощи вошли 75 000 турникетов, 150 000 окклюзионных пластырей и зимняя одежда для военных.

Напомним, Пентагон опубликовал содержимое пакета помощи Украине. Стоимость нового пакета американской военной помощи оценивается в 425 млн долларов.

Читайте также: