Германия передаст Украине ракеты для F-16, системы ПВО и тысячи дронов: полный список

Противовоздушная оборона является одним из приоритетных направлений немецких поставок в Украину.
Германия объявила о новом большом пакете помощи Украине, в который вошли управляемые ракеты "воздух-воздух" для истребителей F-16 тысячи дронов-камикадзе и сотни разведывательных БпЛА.
Об этом говорится на сайте федерального правительства Германии.
Что вошло в новый пакет военной помощи для Украины
Бронетехника:
- 8 основных боевых танков LEOPARD 1 с запчастями;
- 20 боевых машин пехоты MARDER с запчастями;
- боеприпасы для танков LEOPARD 1, LEOPARD 2 и БМП MARDER;
- 4 колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP.
Противовоздушная оборона:
- 2 системы ПВО IRIS-T (модификации SLM и SLS) и ракеты к ним;
- корабельные зенитные ракеты Sea Sparrow;
- управляемые ракеты "воздух-воздух" AIM-9L/I-1 Sidewinder для истребителей F-16;
- 2 РЛС воздушного наблюдения TRML-4D.
Артиллерия:
- 6 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 с запчастями;
- 24 000 снарядов калибра 155 мм.
Дроны и системы борьбы с дронами:
- 4000 ударных дронов;
- 361 разведывательный беспилотник SONGBIRD;
- 30 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями.
Военно-инженерная техника:
- мостоукладчик BEAVER с запчастями;
- 2 танка для разминирования WISENT 1 с запчастями;
- 100 портативных систем для разминирования H-PEMBS;
- 90 миноискателей;
- минный трал.
Стрелковое оружие:
- 3 000 портативных противотанковых комплексов RGW 90;
- 90 высокоточных дальнобойных винтовок HLR 338 (для стрельбы на расстояние до 2 км) с боезапасом 240 000 патронов;
- 460 штурмовых винтовок MK 556;
- 30 винтовок CR 308;
- 3000 пистолетов SFP9;
- десятки тысяч патронов калибра 40 мм.
Кроме того, в пакет помощи вошли 75 000 турникетов, 150 000 окклюзионных пластырей и зимняя одежда для военных.
Напомним, Пентагон опубликовал содержимое пакета помощи Украине. Стоимость нового пакета американской военной помощи оценивается в 425 млн долларов.
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