Германия переходит в пятую фазу помощи Украине: посол рассказал, что это значит

Алексей Макеев / © Facebook Алексея Макеева

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Германия готовится перейти к новому, пятому этапу военной поддержки Украины - совместному производству вооружения.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

В комментарии украинским медиа Макеев пояснил, что Киев и Берлин уже прошли четыре фазы военного сотрудничества, которые начинались с символической помощи в начале полномасштабного вторжения, а ныне включают системные поставки современного оружия.

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"Мы прошли путь от пяти тысяч шлемов до финансирования беспилотников и ракет", - отметил дипломат.

Первой фазой была символическая помощь, второй — программа Рингтауш, когда страны обменивали советскую технику на западную. Третьей – передача из составов Бундесвера бронетехники, в частности Leopard и Marder. Четвертая фаза включает в себя производство современного оружия (IRIS-T, ракеты, бронетехника) и его закупку для Украины.

"А теперь Германия напрямую покупает вооружение украинского производства", - подчеркнул Макеев.

Следующий шаг – создание совместных оборонных предприятий. По словам посла, пятый этап предполагает совместное производство между украинскими и германскими компаниями как в Украине, так и потенциально на территории Германии. Это будет происходить в рамках доверенности президента Украины.

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Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Hensoldt заключил контракт на поставку современных радарных систем Украине. Впоследствии Германия поставит Украине радаров на 340 миллионов евро.