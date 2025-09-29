Германия планирует усилить ПВО Украины: Писториус раскрыл детали

Борис Писториус / © Associated Press

Реклама

Германия до конца 2025 года значительно усилит украинскую противовоздушную оборону, передав еще две современные зенитно-ракетные системы Patriot. Эта поставка состоится при поддержке норвежских партнеров.

Это заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус во время Варшавского форума безопасности, сообщает Укринформ.

Писториус подчеркнул, что решение о новых поставках Patriot было продиктовано ростом интенсивности российских атак.

Реклама

"Недавние атаки России — более 580 дронов и более 40 ракет — вновь подчеркнули важность укрепления украинской противовоздушной обороны. И именно этим мы занимаемся. Германия уже передала три системы Patriot. До конца этого года мы предоставим еще две современные системы Patriot при поддержке наших норвежских партнеров", — подчеркнул министр.

Таким образом, Германия удвоит свою поддержку Украины ключевыми средствами ПВО, увеличив общее количество переданных систем Patriot до пяти.

Министр обороны подтвердил, что Германия остается непоколебимой в поддержке Киева, ежегодно выделяя около 9 миллиардов евро на помощь Украине.

Писториус также отметил важность укрепления оборонной промышленности. Он призвал к более тесному и эффективному сотрудничеству оборонных секторов Европы и Украины. Министр считает, что ЕС должен обеспечить более гибкую регуляторную базу для промышленности, чтобы быстро нарастить производственные мощности и увеличить поставки оружия, что является единственным путем стойкой поддержки Украины.