Германия поможет восстановить разрушенный футбольный стадион в Чернигове

Клуб помнит своего игрока и крутого украинского футболиста Андрея Ярмоленко.

Клуб «Боруссия Дортмунд» готов поучаствовать в восстановлении стадиона имени Гагарина в Чернигове.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко после переговоров с Государственным министром по культуре и СМИ Клаудией Рот.

"Завершил переговоры с Клаудией Рот, Государственным министром по вопросам культуры и СМИ Ведомства федерального канцлера. Важная новость №1: Германия и Дортмунский клуб готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове. Клуб помнит своего игрока и крутого украинского футболиста Андре "Со своей стороны, мы приобщаем к диалогу мэра Владислава Атрошенко и надеемся, что это замечательное известие сможет поддержать черниговчан", — сообщил Ткаченко.

Он добавил, что Германия подчеркнула свою неизменную позицию относительно важности переноса проведения 45-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО из российской Казани.

"Также обсудили инициативу внесения исторического ареала Одессы в ЮНЕСКО. Со своей стороны пригласил немецких коллег к помощи Украине в формировании номинационного досье для подачи заявки". – отметил министр.

Уже больше месяца Украина борется за победу в войне, которую развязала на нашей территории Российская Федерация. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции", которая на самом деле стала войной.

Российские кафиры продолжают обстреливать большие и маленькие города. Но наши воины Вооруженных сил Украины и добровольцы терробороны отражают атаки противника, нанося ему большие потери.