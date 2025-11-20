Германия пообещала Украине дальнобойные ракеты, но не Taurus: что это может быть

Barracuda

Украина официально получит от Германии дальнобойные ракеты, однако их название, сроки и объемы снабжения Берлин пока не раскрывает. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц, добавив, что работа над решением продолжается уже несколько месяцев и продлится еще недели и месяцы. Он также отметил важный возможный аспект – производство таких вооружений может быть развернуто в Украине.

Об этом пишет Defense Express.

При этом правительство Германии сознательно отказалось от публичного комментирования номенклатуры вооружения, поэтому прямо не подтвердило и не опровергло передачу наиболее известных немецких ракет Taurus.

В то же время, выбор возможных вариантов очень ограничен. У Германии нет баллистических ракет — такие системы в Европе есть только во Франции, да и то межконтинентальные. Следовательно, вопрос касается исключительно крылатых ракет.

Taurus. / © Associated Press

Если исключить Taurus, производство которых еще предстоит возобновить, остаются лишь несколько европейских систем. Вариант из Storm Shadow/SCALP маловероятен, ведь Германия не является их производителем, а французская MdCN сложна в запуске возможного производства в Украине.

Модель One-Way Effector / © Defense Express

Потому эксперты обращают внимание на новые перспективные разработки европейского концерна MBDA, в котором участвует и Германия. Первый из них – дрон-камикадзе One-Way Effector, европейский ответ на "Шахед" с дальностью до 500 км. Однако серийное производство запланировано только на 2027 год, так что в короткой перспективе этот вариант почти исключен.

Более реальным кандидатом выглядит новая крылатая ракета Crossbow с дальностью около 800 км и боевой частью 300 кг. Первые поставки заказчикам должны стартовать во втором квартале 2026 года, что делает ее потенциально доступной для Украины.

Crossbow. / © Defense Express

В Германии также рассматривается еще одно направление – совместное с американской Anduril производство крылатой ракеты Barracuda 500M. Rheinmetall планирует локализовать ее изготовление, в том числе и в Украине, где у компании уже есть свои предприятия. Barracuda является более дешевым, массовым и адаптированным для глубоких ударов благодаря увеличенной боевой части.

Таким образом, хотя Берлин не называет конкретных систем, круг возможных вариантов фактически сужается к нескольким новейшим крылатым ракетам, которые способны обеспечить Украине дальность в сотни километров и могут быть произведены на украинских мощностях в будущем.

Ранее сообщалось, что Украина впервые за несколько месяцев подтвердила удар по территории РФ ракетами ATACMS. На фоне длительных ограничений Пентагона это может свидетельствовать об изменении подхода Вашингтона к разрешению ударов по России.