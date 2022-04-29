Германия повысит социальные выплаты для украинских беженцев: сколько будут получать с 1 июня

Германия повысит социальные выплаты для украинских беженцев: сколько будут получать с 1 июня

С 1 июня украинские беженцы будут получать социальную помощь, которую получают немецкие безработные. Ставка пособия для взрослого человека составляет 449 евро.

Начиная с июня, Германия повысит уровень социальной защиты и поддержку в поиске работы для украинцев. Изменения, предусмотренные законопроектом, будут пересмотрены Бундестагом.

Об этом пишет DW.

Так, беженцы будут получать социальную помощь, которую получают немецкие безработные. Ставка пособия для взрослого человека составляет 449 евро. Правительство выделило для украинских беженцев два миллиарда евро.

Также отмечается, что получившие защиту в стране украинцы имеют разрешение на работу без ограничений. Для этого необходимо будет зарегистрироваться в центрах занятости – Jobcenter.

В то же время неизвестно, будут ли социальные ведомства общин, которые перед этим предоставляли соцвыплаты украинским беженцам, передавать их данные в Jobcenter. Возможно, это нужно будет делать самостоятельно до 1 июня.

Ранее стало известно, что немецкие депутаты большинством голосов приняли инициативу поддержать поставку Украине тяжелых вооружений.

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