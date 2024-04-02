Германия предоставит Украине 180 тыс. снарядов в рамках чешской инициативы

Германия предоставит украинским Вооруженным силам 180 тысяч артиллерийских снарядов в рамках реализации инициативы Чехии.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в прошлом месяце министр обороны Германии Борис Писториус объявил о предоставлении Украине пакета помощи на сумму 478 миллионов евро, не считая поддержки чешской инициативы по оказанию боеприпасов.

"Таким образом, общая стоимость обеих мер поддержки составляет более одного миллиарда евро", — заявил представитель ведомства.

По данным министерства, на долю Берлина придется 40% этой инициативы.

Напомним, в начале марта Чехия завершила сбор средств на 800 тысяч снарядов для Украины. Президент Петр Павел заявил, что, по его информации, первые боеприпасы должны прибыть в Украину уже "в ближайшие недели".

Позже премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что инициативу Праги уже поддержали 20 стран. Кроме того, Чехия решила увеличить свой вклад в закупку снарядов для ВСУ. Впрочем, он не назвал, какую сумму внесет страна.

Читайте также: