Германия предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи с начала войны

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму около 2,7 миллиарда евро, это самая большая помощь страны с начала полномасштабной войны.

Об этом пишет Spiegel.

В пакет войдут еще 20 бронетранспортеров Marder, 30 танков Leopard 1, 18 колесных гаубиц, 12 пусковых установок IRIS-T-SLS и сотни управляемых ракет для этой системы.

Кроме того, Берлин хочет помочь Украине в разведке вражеских позиций, для этого запланирована поставка в 200 разведывательных беспилотников.

"Также планируется передать 100 защищенных боевых машин, которые в первую очередь будут использоваться для транспортировки войск на фронт и более 100 машин логистической поддержки", — говорится в сообщении.

Также читайте Прорыв ВСУ заставит РФ искать пути завершения войны — Bloomberg

Германия также намерена существенно модернизировать противовоздушную оборону Украины.

Отмечается, что пакет должен быть объявлен параллельно с вручением премии Карла Великого президенту Украины Владимиру Зеленскому в воскресенье в Аахене.

Заметим, один из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии концерн Rheinmetall учредил с украинским Укроборонпромом совместное предприятие.

Читайте также: