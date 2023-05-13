Германия предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи с начала войны

В пакет войдут 20 бронетранспортеров Marder.
Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму около 2,7 миллиарда евро, это самая большая помощь страны с начала полномасштабной войны.
Об этом пишет Spiegel.
В пакет войдут еще 20 бронетранспортеров Marder, 30 танков Leopard 1, 18 колесных гаубиц, 12 пусковых установок IRIS-T-SLS и сотни управляемых ракет для этой системы.
Кроме того, Берлин хочет помочь Украине в разведке вражеских позиций, для этого запланирована поставка в 200 разведывательных беспилотников.
"Также планируется передать 100 защищенных боевых машин, которые в первую очередь будут использоваться для транспортировки войск на фронт и более 100 машин логистической поддержки", — говорится в сообщении.
Германия также намерена существенно модернизировать противовоздушную оборону Украины.
Отмечается, что пакет должен быть объявлен параллельно с вручением премии Карла Великого президенту Украины Владимиру Зеленскому в воскресенье в Аахене.
Заметим, один из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии концерн Rheinmetall учредил с украинским Укроборонпромом совместное предприятие.
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