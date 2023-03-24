Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи: что в него войдет

Накануне в Германии заявили о поставках боевых машин пехоты Marder в Украину.
Немецкое правительство, в пятницу 24 марта согласовало передачу Киеву сразу трех бронемашин Dachs.
Киев получит запчасти к танкам Leopard и БМП Marder, 70 пулеметов MG3, а также 30 систем обнаружения вражеских дронов.
Также в новый пакет помощи Германии вошли 155-мм высокоточные снаряды, боеприпасы для РСЗО MARS II и другое вооружение.
Ранее в Германии заявили о поставках боевых машин пехоты Marder в Украину.
Читайте также: