Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи: что в него войдет

Накануне в Германии заявили о поставках боевых машин пехоты Marder в Украину.

Немецкое правительство, в пятницу 24 марта согласовало передачу Киеву сразу трех бронемашин Dachs.

Киев получит запчасти к танкам Leopard и БМП Marder, 70 пулеметов MG3, а также 30 систем обнаружения вражеских дронов.

Также в новый пакет помощи Германии вошли 155-мм высокоточные снаряды, боеприпасы для РСЗО MARS II и другое вооружение.

Ранее в Германии заявили о поставках боевых машин пехоты Marder в Украину.

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