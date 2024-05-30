Германия предоставит Украине очередной пакет военной помощи на 500 млн евро: что туда войдет

Борис Писториус подчеркнул, что Берлин и дальше будет поддерживать Украину в ее оборонных действиях.

Германия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины на 500 млн евро.

Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус во время своего визита в Одессу, передает Welt.

Чиновник подчеркнул, что Берлин и дальше будет поддерживать Украину в ее оборонительных действиях.

Что входит в новый пакет помощи

По данным издания, новый пакет помощи будет содержать:

танки Leopard;

ракеты к зенитно-ракетным комплексам IRIS-T;

беспилотники;

артиллерийские боеприпасы;

стрелковые патроны;

запчасти для гаубиц и бронетехники.

По словам Писториуса, Германия также профинансирует курсы подготовки для украинских техников.

А еще пакет подразумевает финансирование спутниковой связи.

Ранее сообщалось, что Борис Писториус выступил против того, чтобы немецкие военные тренировали украинских бойцов на территории Украины.

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