Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Германия предоставит Украине очередной пакет военной помощи на 500 млн евро: что туда войдет

Германия предоставит Украине очередной пакет военной помощи на 500 млн евро: что туда войдет

Министр обороны Германии Борис Писториус / Фото: Associated Press

Борис Писториус подчеркнул, что Берлин и дальше будет поддерживать Украину в ее оборонных действиях.

Германия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины на 500 млн евро.

Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус во время своего визита в Одессу, передает Welt.

Чиновник подчеркнул, что Берлин и дальше будет поддерживать Украину в ее оборонительных действиях.

Что входит в новый пакет помощи

По данным издания, новый пакет помощи будет содержать:

  • танки Leopard;
  • ракеты к зенитно-ракетным комплексам IRIS-T;
  • беспилотники;
  • артиллерийские боеприпасы;
  • стрелковые патроны;
  • запчасти для гаубиц и бронетехники.

По словам Писториуса, Германия также профинансирует курсы подготовки для украинских техников.

А еще пакет подразумевает финансирование спутниковой связи.

Ранее сообщалось, что Борис Писториус выступил против того, чтобы немецкие военные тренировали украинских бойцов на территории Украины.

Читайте ведущие новости дня:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация