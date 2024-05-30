Германия предоставит Украине очередной пакет военной помощи на 500 млн евро: что туда войдет

Борис Писториус подчеркнул, что Берлин и дальше будет поддерживать Украину в ее оборонных действиях.
Германия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины на 500 млн евро.
Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус во время своего визита в Одессу, передает Welt.
Чиновник подчеркнул, что Берлин и дальше будет поддерживать Украину в ее оборонительных действиях.
Что входит в новый пакет помощи
По данным издания, новый пакет помощи будет содержать:
- танки Leopard;
- ракеты к зенитно-ракетным комплексам IRIS-T;
- беспилотники;
- артиллерийские боеприпасы;
- стрелковые патроны;
- запчасти для гаубиц и бронетехники.
По словам Писториуса, Германия также профинансирует курсы подготовки для украинских техников.
А еще пакет подразумевает финансирование спутниковой связи.
Ранее сообщалось, что Борис Писториус выступил против того, чтобы немецкие военные тренировали украинских бойцов на территории Украины.
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