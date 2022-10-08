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Германия сообщила о новых поставках оружия для Украины: речь идет о танках и ПВО

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Германия сообщила о новых поставках оружия для Украины: речь идет о танках и ПВО

Фото: armyinform.com.ua

В Германии считают, что НАТО нужно наращивать вооружение.

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины: речь идет о поставках танков и систем ПВО IRIS-T.

Об этом сообщает CNN.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что ее страна предоставит ВСУ в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии и систему ПВО IRIS-T.

Ламбрехт подчеркнула, что сейчас в Европе продолжаются сложные времена, поэтому НАТО нужно наращивать вооружение. Также немецкая министр добавила, что ее страна создаст новую бронетанковую пехотную бригаду, которую можно будет быстро перебросить в Литву в случае опасности.

Военная помощь для Украины: кто еще передаст оружие

4 октября президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на общую сумму 625 миллионов долларов. Он включает 4 ракетные системы HIMARS и боеприпасы, 16 гаубиц и боеприпасы к ним, противотанковые и противопехотные мины.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен сообщил, что его страна передаст Украине вооружение на общую сумму 93 миллиона евро. Он подчеркнул, что это не последний пакет помощи.

Также о военной помощи Украине партнеры планируют договариваться на заседании в формате "Рамштайн", которое запланировано на 12 октября.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1263
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