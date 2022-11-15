Германия создаст в Словакии центр по ремонту оружия, поставляемого Украине

В Берлине также планируют обучать украинских военных.

Германия создаст в Словакии центр для ремонта поставленного Украине оружия, которое используется на войне против российской агрессии. Основное внимание будет уделено немецким гаубицам Pzh 2000, пишет издание Reuters.

Об этом сообщила министерша обороны Германии Кристин Ламбрехт, пишет Reuters.

"Мы достигли соглашения, и работа может начаться немедленно, чтобы все поставленное оборудование могло быть отремонтировано после выхода из боя", — заявила она на встрече со своими коллегами из ЕС в Брюсселе.

По ее словам, к июню Берлин планирует обучить около пяти тысяч украинских военных в Германии в рамках учебной миссии ЕС.

Военная помощь Украине

Нидерланды выделят более 25 млн. евро в поддержку Вооруженных сил Украины. Финансирование будет направлено на обеспечение украинских военных пайками, аптечками, машинами скорой помощи, бензовозами и средствами для борьбы с беспилотниками.

В понедельник, 14 ноября, в Литве подтвердили передачу Украине еще 12 бронетранспортеров М113.

На днях также стало известно, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели.

В четверг, 10 ноября, премьер-министр Британии Риши Сунак обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским заявления РФ об отступлении из Херсона и заверил в дальнейшей поддержке Украины, в частности, пообещал оружие и амуницию для военных.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о планах предоставить Украине около 400 млн. долларов США дополнительной военной помощи и о введении дополнительных санкций против России.

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