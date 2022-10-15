Германия усилит охрану критических объектов инфраструктуры после диверсии на "Северных потоках"

Меры безопасности, в частности, будут касаться морской инфраструктуры.

Власти Германии планируют усилить меры по защите критической инфраструктуры на фоне диверсии на российско-немецком газопроводе в море и железнодорожной инфраструктуре.

Об этом сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью газете Süddeutsche Zeitung, передает "Укринформ".

"Агрессивная война России против Украины означает поворотный момент также и во внутренней безопасности. Мы готовимся к этому. Защита нашей критической инфраструктуры имеет самый высокий приоритет", — подчеркнула она.

По ее словам, соответствующие органы принимают дополнительные меры по защите там, где это нужно. Это, в частности, касается морской инфраструктуры, защита которой уже была усилена путем значительного увеличения присутствия федеральной полиции в морской акватории.

До конца этого года также планируют представить ключевые моменты закона, регулирующего защиту критически важной инфраструктуры.

Взрывы на "Северных потоках"

26 сентября стало известно о разгерметизации двух нитей первого "Северного потока" и одной — "Северного потока-2". Тогда в Кремле "не исключали возможности саботажа ". В Украине инцидент был назван "спланированным терактом и актом агрессии России против ЕС".

После взрыва газ несколько дней вытекал к Балтийскому морю.

Между тем, расследователи из Швеции заявляют, что "Северный поток" подорвали умышленно. Доказательства свидетельствуют о серьезном саботаже.

Российский президент-диктатор Владимир Путин назвал взрывы на "Северном потоке" "актом международного терроризма, целью которого является взорвать энергетическую безопасность Европы".

В МИД Украины также предупредили, что Россия может готовить провокации с повреждением газопровода "Турецкий поток", чтобы ограничить поставки газа в Европу.

После ракетных обстрелов Россией объектов критической инфраструктуры в Украине министерство обороны Чехии заявило об усилении охраны таких объектов страны.

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