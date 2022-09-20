Германия увеличивает военную помощь: сколько и какого оружия получила Украина

Германия объявила о передаче Украине дополнительных вооружений — двух реактивных систем залпового огня Mars II и более полусотни бронетранспортеров Dingo. Также было объявлено, что Украина дополнительно получит четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000. Официальный Берлин занимает сдержанную позицию по поставкам вооружений Украине, но на фоне успехов ВСУ на фронте увеличивает поддержку.

ТСН.ua собрало информацию о военной помощи, которую Германия оказывает Украине, в частности, о вооружении, способном реально повлиять на ход боевых действий.

На сайте правительства Германии размещен список военной помощи Украине летального и нелетального характера. Сюда входят поставки из запасов Бундесвера и германской оборонной промышленности.

Gepard

Германия передала уже 24 зенитных самоходных установки Gepard. Они оснащены двумя 35 мм пушками, радиолокационной станцией и предназначены для защиты военной техники и объектов от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах при любых погодных условиях. Способны уничтожать воздушные цели на высоте до 3 км, а наземные – до 4,5 км.

Фото: Bundeswehr

Cobra

Радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra способна определять позиции артиллерийских средств противника, минометных батарей, ракетных установок. РЛС может вычислять точки падения снарядов и ракет, что позволяет осуществлять корректировку огня, а также извещать их об опасности огневого поражения.

Фото: Bundeswehr

М113

Украина получила 54 бронетранспортера M113 с вооружением. Стандартное вооружение M113 состоит из 12,7-мм пулемета, который размещается на командирской башенке и может вести круговой обстрел. Военная техника поступила из Дании, но Германия финансировала поставки.

Panzerhaubitze 2000

Германия совместно с Нидерландами передала 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze-2000 на гусеничном шасси, построенных на базе танка "Леопард-2". PzH-2000 имеют дальность стрельбы 30 км. Они хорошо подходят для современной концепции войны, способны с большого расстояния поразить цель одним залпом и быстро покинуть позиции. Накрыть цель без пристрелочных выстрелов помогает автоматизированная система управления огнем, наводящая сразу всю батарею. Гаубица способна в минуту выпускать 10-13 снарядов.

РСЗО Mars II

Реактивные системы залпового огня MARS II являются аналогом американских РСЗО M270. Украина уже получила три таких РСЗО и в ближайшее время рассчитывает еще на две. Они предназначены для поражения на расстояниях более 30 км районов сосредоточения войск и боевой техники, позиций артиллерии противника, средств противовоздушной обороны, грузовых автомобилей, легкобронированных бронетранспортеров, а также командных пунктов, узлов связи и других целей.

Dingo

Бронеавтомобиль Бундесвера Dingo предназначается для патрулирования и разведки. Защита Dingo должна выдержать взрывы мин, самодельных взрывных устройств, попадания из стрелкового оружия, обломков артиллерийских снарядов, гранат, действие оружия массового поражения. Украина должна получить более полусотни таких бронетранспортеров.

Кроме того, Германия предоставила боеприпасы, в том числе почти 15 тысяч противотанковых мин, 100 тысяч гранат, 500 зенитных ракет STINGER, миллионы патронов. Украина также получила оборудование для госпиталей, 100 тысяч аптечек первой помощи, сотни транспортных средств – грузовиков, микроавтобусов и внедорожников.

"Психологический забор" Германии на поставку оружия

Ранее немецкий министр экономики Роберт Габек обещал, что Германия будет продолжать давать оружие Украине для борьбы с агрессором Россией. По его словам, поставки всегда будут координироваться в рамках НАТО.

Однако у такой позиции в Германии немало противников. В частности, глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер выступил против продолжения военной помощи ВСУ. По его словам, каждая новая поставка ослабляет армию Германии.

"Мы прекрасно понимаем желание Украины получить тяжелое вооружение. Мы вполне можем представить, например, поставки боевых машин пехоты из запасов нашей промышленности", — заявил он.

Впрочем, убежден Вюстнер, это влечет негативные последствия. Якобы дальнейшая помощь, которую назвали "каннибализацией войск Германии", ведет к ослаблению Бундесвера.

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что Германия имеет "психологический забор" по поставке военной техники для ВСУ.

"Вопрос бронетехники и танков у Германии вызывает такое мнение — как это немецкая техника будет на территории Украины? У них есть такой психологический забор по поставкам этой техники. Мне кажется, что это какая-то их внутренняя проблема... Их техника сегодня для нас — это помощь. Бронированная техника важна для сохранения наших жизней", — отметил Зеленский.

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