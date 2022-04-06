Германия в конфиденциальном режиме ведет переговоры с Украиной по гарантиям безопасности — Шольц

Германия в конфиденциальном режиме ведет переговоры с Украиной по гарантиям безопасности — Шольц

Канцлер отметил, что пока уточняется, как именно ФРГ может помочь украинцам.

Германия ведет конфиденциальные переговоры с Киевом по поводу возможных гарантий безопасности, которые она могла бы предложить Украине для обеспечения ее безопасности после вторжения России.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Конечно, мы говорим об этом, но в необходимом конфиденциальном режиме. Также мы обсуждаем это с Украиной и другими сторонами, к которым обращались", — цитирует Шольца Suddeutsche Zeitung.

Как именно могут выглядеть такие гарантии со стороны Германии, сейчас не может быть уточнено, сказал Шольц.

Напомним, что Шольц, выступая в Бундестаге, обратился к руководителю Кремля Владимиру Путину. Канцлер призвал российского диктатора прекратить разрушительную войну в Украине,

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