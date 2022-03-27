Германия зарегистрировала более 260 тысяч беженцев из Украины

Германия зарегистрировала более 260 тысяч беженцев из Украины

Фактическое количество беженцев неизвестно, поскольку нет комплексного пограничного контроля.

С начала войны в Украине федеральная полиция зарегистрировала в Германии 266 975 беженцев из Украины. Большинство из них – женщины, дети и пожилые люди.

Об этом сообщило Федеральное министерство внутренних дел.

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Отмечается, что фактическое количество беженцев неизвестно, поскольку нет комплексного пограничного контроля – вероятно, оно значительно больше.

Также не зафиксировано, сколько людей путешествует из Германии в другие страны.

Немецкие власти регистрируют украинцев только в том случае, если они обращаются, например, чтобы получить государственную помощь.

Напомним, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, уже 10 млн человек стали переселенцами в Украине, а более 3,5 млн были вынуждены уехать за границу в поисках безопасности.

Число беженцев из Украины уже достигло почти трех миллионов

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