Германия заявила о готовности стать страной-гарантом безопасности для Украины

Германия готова действовать как гарант безопасности.
Германия готова стать гарантом безопасности Украины в рамках будущего мирного договора с Россией.
Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, пишет Reuters.
По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил "всеобщую готовность" выступить в роли гаранта безопасности. Впрочем, Хебештрайт не уточнил, будет ли роль гаранта безопасности включать военный компонент.
Хебештрайт также отметил, что Берлин временно воздержится от оценки состоявшихся в Стамбуле переговоров России с Украиной.
"Нужно проявлять сдержанность", — он, подчеркнув, что российская и украинская стороны еще продолжают переговоры и вырабатывают договоренности.
Напомним, спикер Путина опроверг прогресс в переговорах с Украиной.
Читайте также:
- Нейтральный статус, членство в ЕС и вопросы Крыма и Донбасса: главные тезисы по переговорам Украины и РФ в Стамбуле
- РФ предложила провести переговоры Путина и Зеленского: когда они могут встретиться
- "Россия также входит": Арахамия назвал страны, которые могут выступить гарантами безопасности Украины