Германия заявила о готовности стать страной-гарантом безопасности для Украины

Германия заявила о готовности стать страной-гарантом безопасности для Украины

Германия готова действовать как гарант безопасности.

Германия готова стать гарантом безопасности Украины в рамках будущего мирного договора с Россией.

Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, пишет Reuters.

По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил "всеобщую готовность" выступить в роли гаранта безопасности. Впрочем, Хебештрайт не уточнил, будет ли роль гаранта безопасности включать военный компонент.

Хебештрайт также отметил, что Берлин временно воздержится от оценки состоявшихся в Стамбуле переговоров России с Украиной.

"Нужно проявлять сдержанность", — он, подчеркнув, что российская и украинская стороны еще продолжают переговоры и вырабатывают договоренности.

Напомним, спикер Путина опроверг прогресс в переговорах с Украиной.

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