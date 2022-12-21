Оборона Бахмута: что происходит в самой горячей точке фронта (подробности, видео и карта)

Город Бахмут Донецкой области, который посетил президент Украины Владимир Зеленский, остается самой горячей точкой на фронте. Армия России продолжает попытки взять город, используя тактику выжженной земли и забрасывая украинские позиции "пушечным мясом". Вооруженные сил Украины оказывают отчаянное сопротивление.

ТСН.ua собрал подробности героической обороны Бахмута.

Наступление оккупантов: "огневой вал" и большие потери

Как сообщили в Генштабе ВСУ, на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия и обстрелял из танков и артиллерии украинские позиции в районах более двадцати населенных пунктов. Среди них — Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Дилиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что темпы продвижения России в районе Бахмута не выросли за предыдущие недели. По оценкам ISW, с 1 октября по 20 декабря российские войска захватили в районе Бахмута всего 192 кв. км. С 1 октября по 1 ноября российские войска захватили 100 кв. км. Скорость российского продвижения в районе Бахмута за последние 50 дней примерно эквивалентна темпу российского наступления в течение октября, говорят аналитики.

Фото: understandingwar.org

Капитан Вооруженных сил Украины Алексей Семенов в эфире телемарафона на Youtube-канале ТСН сообщил, что оккупанты в Бахмуте пытаются использовать тактику "огневого вала", выжигая территорию артиллерией и уничтожая целые кварталы.

"Это повторная попытка того, что они делали весной и летом — то есть "огневой вал". Но сейчас снарядов и ракет у них не столько, сколько было, поэтому так, как они планируют, уже не получается. Но они идут, какие-то пригороды, кварталы и заводы они сносят полностью артиллерией, и получается, что эти здания — как защитные сооружения для наших защитников. И когда оно уже перестает существовать, наши отступают дальше. Поэтому продвижение очень медленное. Конечно, потери есть. Но как только здание разрушено, наши переходят на позицию, которая находится за спиной", – рассказал офицер.

Комментируя продвижение войск РФ, Семенов отметил:

"Оно движется. Продвижение может быть в день 10-20 метров, а может вообще его не быть. Поквартально, ежемесячно, такое движение".

По его мнению, сегодня оккупантам очень нужна некая моральная победа.

"В последние полгода они только отступают, теряют, убегают, оставляют технику, как это было на харьковском направлении, а на херсонском просто убежали. Поэтому им нужна хоть какая-то победа. Фактически Бахмут не имеет стратегического или оперативно-тактического значения. Мы просто не можем и не хотим отдавать наш город, потому что он наш, украинский", — говорит военный.

Офицер рассказал, что потери армии России при лобовом наступлении на порядок выше, но у ВСУ также "очень много раненых и двухсотых".

"Настроения такие, что нужно стоять и выстоять. Это очень тяжело, но это нужно делать. Принципиально мы не можем отдавать наши земли", — подчеркнул он.

В Сети также регулярно появляются видео боевых действий на Бахмутском направлении.

Враг сменил тактику

Военный эксперт Сергей Грабский сообщил, что армия России пытается наступать на Бахмут малыми группами, "прогрызая" оборону ВСУ.

"Противник отчаянно пытается продвигаться вперед, они меняют тактику, применяют небольшие группы для того, чтобы те группы просачивались между боевыми порядками Вооруженных сил Украины, закреплялись, вытесняли нас. Также мы продолжаем наблюдать усиленный артиллерийский огонь и огонь ракетных систем залпового огня", - рассказал он.

По оценкам военного эксперта, ситуация очень сложная:

"Противник прогрызается в нашу оборону, мы отбиваем большинство атак, нанося ему очень серьезные потери, но они не считаются с этими потерями, все равно пытаются упорно лезть вперед, чтобы захватить то, что когда-то называлось Бахмутом. Они артиллерийским огнем наши города и села превращают на груду щебня".

Как объяснил Грабский, Россия отправляет в бой малоподготовленные подразделения ЧВК "Вагнер" или "ЛДНР", чтобы сковать ВСУ и не допустить их сосредоточения на других направлениях.

Зачем Бахмут оккупантам

Российские военные пытаются прорвать оборону в районе Бахмута, чтобы достичь двух целей – выйти на оперативное пространство и продолжить наступление на Славянск, Краматорск. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он подчеркнул, что украинские защитники не дают врагу осуществить эти цели уже много месяцев.

"И, следовательно, здесь две главные цели достигается Вооруженными силами Украины — враг не может выйти на оперативное пространство, не способен дальше проводить стратегически наступательную операцию и он несет ежедневные огромные потери", — добавил Череватый.

Западные аналитики считают, что Бахмут имеет для России огромное политическое значение. Однако относительно военного значения возникает много сомнений, поскольку из-за постоянных обстрелов город лежит в руинах.

Польский аналитик Кондрат Музыка говорит, что ВСУ просто истощают россиян с точки зрения живой силы и техники. По его словам, стратегическое значение Бахмута было уменьшено из-за укрепления Украиной близлежащей территории, что усложнило для России возможность превратить возможный захват города в широкий прорыв.

Британская разведка считает, что "захват Бахмута помог бы поднять моральный дух, и Сергей Суровикин мог бы похвастаться хоть какой-то победой".

Как объясняет военный эксперт Сергей Грабский, Бахмут имел стратегическое значение, когда группировка РФ представляла угрозу для Славянская и Краматорска не только с востока, но и с севера – со стороны Изюма, который удалось деоккупировать. Тогда Бахмуту угрожало оцепление, как в Мариуполе.

"По российским оценкам, именно прорыв в районе Бахмута позволил бы противнику выйти, как они думают, на оперативное пространство в направлении Славянска и Константиновки — тоже достаточно важные локации Донецкой области. Бахмут они рассматривают как такую очень важную точку приложения усилий. Но постулаты российского оперативного искусства и наши правила ведения борьбы несколько отличаются, и противник не получит в целом такого успеха, которого он ожидает, даже если он возьмет Бахмут", — объяснил военный эксперт.

По словам Грабского, захватив город, россияне просто столкнутся со следующими узлами украинской обороны, которые создавались не один год на этом направлении.

Как живет полуразрушенный город

До полномасштабной войны в Бахмуте проживало около 70 тысяч человек, но сегодня гражданских осталось мало. Люди прячутся от обстрелов в подвалах и убежищах. Они вынуждены жить без света, отопления, воды, газа, связи. Самое необходимое в Бахмут привозят волонтеры. Местные остались без средств к существованию и выживают благодаря гуманитарке.

Капитан Вооруженных сил Украины Алексей Семенов в эфире всеукраинского телемарафона предположил, что в Бахмуте местных жителей осталось 1-2 тысячи.

"Они там ходят спокойно, что-то делают. Света нет, воды нет, тепла нет. Наши волонтеры развозят им буржуйки, развозят им воду где это возможно, где нет прямых обстрелов. Это центр города и северная часть. А в восточную часть города никто не ездит, там идут бои, постоянные обстрелы, там очень много разрушений и очень опасно находиться волонтерам. Местные там все равно находятся, они ждут. Кто-то ждет, когда придет их любимый "русский мир", кто-то просто не может уехать, а кто-то на все плюнул и просто ждет своей судьбы", — рассказал офицер.

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