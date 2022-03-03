Героическая оборона Украины от России: стало известно, какие потери понесли оккупанты за семь дней войны

Героическая оборона Украины от России: стало известно, какие потери понесли оккупанты за семь дней войны

Украинские защитники уничтожили по меньшей мере 862 боевых машин пехоты.

Россия в ночь на 24 февраля напала на Украину. ВСУ оказывает врагу большое сопротивление и оккупанты несут немалые потери.

О потерях врага отчитались в Центре противодействия дезинформации при СНБО 3 марта.

Так, с 24 февраля по 2 марта, по предварительным данным, было: убито 5 840 военнослужащих РФ; в/ч из города Камышин (Волгоградская область) – 70% погибших личного состава; в/ч из города Саратов – 80% погибших личного состава.

Уничтожено:

30 самолетов

31 вертолет

211 танков

862 боевые машины пехоты

2 катера

Заметим, что президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в полночь 3 марта рассказал, что за время полномасштабной войны с РФ было убито около 9 тыс. оккупантов за одну неделю.