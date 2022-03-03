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Героическая оборона Украины от России: стало известно, какие потери понесли оккупанты за семь дней войны

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Героическая оборона Украины от России: стало известно, какие потери понесли оккупанты за семь дней войны

Associated Press

Украинские защитники уничтожили по меньшей мере 862 боевых машин пехоты.

Россия в ночь на 24 февраля напала на Украину. ВСУ оказывает врагу большое сопротивление и оккупанты несут немалые потери.

О потерях врага отчитались в Центре противодействия дезинформации при СНБО 3 марта.

Так, с 24 февраля по 2 марта, по предварительным данным, было: убито 5 840 военнослужащих РФ; в/ч из города Камышин (Волгоградская область) – 70% погибших личного состава; в/ч из города Саратов – 80% погибших личного состава.

Уничтожено:

  • 30 самолетов
  • 31 вертолет
  • 211 танков
  • 862 боевые машины пехоты
  • 2 катера

Заметим, что президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в полночь 3 марта рассказал, что за время полномасштабной войны с РФ было убито около 9 тыс. оккупантов за одну неделю.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Снято очередное видео разбитых российских войск в Украине

Снято очередное видео разбитых российских войск в Украине
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