Героические миссии на "Азовсталь": 6 полетов завершились успешно, более 20 – нет

Украинские вертолетчики рассказали, как летели со своей базы в Днепре со скоростью 250 километров в час на высоте 3-х метров над землей, избегая вражеского огня.

В марте-мае 2022 года вертолетчики 16-й отдельной бригады армейской авиации регулярно совершали вылеты в "Азовсталь" с грузом для бойцов полка "Азов" и эвакуировали раненых.

Впервые об этих героических миссиях украинские военные рассказали изданию The Times.

Планировщики из ГУР Минобороны разработали эти миссии настолько дерзко и отчаянно, чтобы россияне не поняли, что это были украинские вертолеты, и приняли их за свои. Таким образом удалось совершить несколько вылетов.

Украинские пилоты везли тонны груза, доставляя спутники Starlink, боеприпасы и медикаменты, и эвакуировали раненых. Они летели со своей базы в Днепре со скоростью 250 км/ч на высоте 3 м над землей. Иногда наблюдая, как утром российские оккупанты чистят зубы.

Бойцы полка "Азов" поднимались на борт каждого вертолета, зная, что вероятнее всего никто из них не вернется в Мариуполь.

С 21 марта по 11 мая 2022 года 15 вертолетов и 45 членов экипажа приняли участие в почти 30 спасательных миссиях в "Азовстале". 6 полетов завершились успешно. Но более 20 – нет.

Из 15 вертолетов, участвовавших в операциях, три были сбиты. 34-летний Юрий, 38-летний Борис и 52-летний Вячеслав – пилоты, так и не вернувшиеся домой.

Когда украинская сторона поняла, что в Мариуполь не удастся прорваться, полеты были прекращены. Это привело к приказу о сдаче "Азовстали" 20 мая.

Напомним, для украинцев "Азовсталь" стала мрачным, но мощным символом сопротивления, приютив около 2600 солдат и мирных жителей, пока похожий на крепость объект неделями разбивали российские бомбардировки.

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