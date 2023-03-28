Герой мемов Четкий паца рассказал о службе на Донбассе, гибели собратьев и фейке о своей смерти

Автор популярной фразы "это мерзость" Иван Мартынов, более известный Сети как "Четкий паца из Ровно", воюет против российских оккупантов.

30-летний боец защищает Украину на Донбассе.

В интервью проекту "Украинский Свидетель" боец рассказал не только предысторию этого вирусного видео, но и то, что произошло в его жизни до и после него.

В частности, сейчас парень старший стрелок и парамедик 68-й отдельной егерской бригады.

Фото: Ukrainian Witness

Мартынов участвовал в Революции Достоинства. Он сражался с "беркутовцами", получил травму руки, попал в СИЗО — Ивану грозило от 8 до 15 лет за "совершение массовых беспорядков". Но его отпустили.

После Евромайдана Иван вернулся в Ровно, где волонтерил. Именно тогда он и попал в объектив видеокамеры, сделавшей его знаменитым — парень отвечал на блиц-опрос.

"Я такой бродвейный котик, бродил себе по городу по ночам. Нормальный босяк", — шутит о себе Иван.

И заодно вспоминает фейк, который распространялся в новостях и соцсетях в конце 2022 года — он погиб на запорожском направлении.

"Сижу я с ребятами на работе, а тут такая картина — меня похоронили. Тут был, быстро исчез", — поделился он.

Фото: Ukrainian Witness

После волонтерства Иван решил получить подготовку боевого парамедика, дальше поехал с ребятами в Авдеевку, а первый боевой опыт получил под Соледаром. Официально Иван Мартынов в рядах ВСУ с 2016 года.

Парень признался, что вернувшись из АТО, начал пить. Не знал, как найти себя в городе, который стал для него совсем другим после пережитого опыта, да еще наложились сложные семейные обстоятельства. Отец военного – священник, но и он не всегда выдерживал эту ситуацию.

"Папа выбегал из дома, говорил: "Сын, спохватись". До этого мы с отцом были как два кента. А когда я вернулся, то пять минут говорили, после чего могли полдня не общаться", — поделился Иван.

Фото: Ukrainian Witness

Утром 24 февраля в 2022-м Ивану позвонили из военкомата и сказали, чтобы собирался. Парень собрал рюкзак, за ним приехала машина и он не успел даже позавтракать.

"Моя работа теперь проста. Я должен сделать так, чтобы никто из них не прошел дальше. Много за куском выгонять урода из своего дома, из своей земли", — отметил военный.

Сравнивая полномасштабную войну и АТО, говорит так: Сейчас все очень быстро происходит. Сейчас ты ешь с собратьем горячую кружку "Мивины", отходишь отработать — вдруг прилет. И все, больше он тебе с утра не скажет: "Что ты, привет, п***юк". Бог забирает лучших, им там сто пудов лучше, чем здесь. Они давным-давно заслужили быть в лучших условиях", — поделился он.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский ответил, что помогает ВСУ держать Бахмут. Украинские военные держат город-крепость вопреки "разным срокам и прогнозам".

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