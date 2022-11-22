"Герой России": в Украине ликвидировали "вагнеровца", который расстрелял жену и пошел убивать украинцев

В Украине ликвидировали осужденного, который в 2017 году расстрелял жену, а в 2022 году его завербовали на войну против Украины в составе ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщают российские пропагандисты.

По данным российских пропагандистов, майор российской полиции Сергей Кодацкий в 2017 году в Ростове расстрелял автомобиль, в котором ехала его жена и тесть. Женщина погибла на месте происшествия. Кодацкого задержали, он был не трезв. Российский полицейский во время задержания кричал: "Я же мент".

В 2018 году Кодацкого приговорили к 15 годам лишения свободы. Однако в 2022 году он пошел убивать украинцев в составе ЧВК "Вагнер". Впоследствии был ликвидирован ВСУ в Луганской области. После этого убийца жены стал "героем России", ему дали даже медаль "за отвагу".

Фото: российские пропагандисты

Участие ЧВК "Вагнер" в войне против Украины

С начала войны "повар Путина" – бизнесмен Евгений Пригожин активно вербует осужденных для участия в войне против Украины. Он получает доступ к колониям, в которых призывает убийц и садистов ехать убивать украинцев.

В отчете американского института изучения войны (ISW) говорится, что завербованные из российских колоний оккупанты мрут в Украине, как мухи.

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