Герой Украины, боевой летчик встал на защиту специалистов ВСУ, которых переводят в пехоту

Военный пилот с позывным Karaya – один из лучших украинских летчиков-истребителей.

На информацию о сокращении мобильных огневых групп и переводе части авиационного личного состава в пехотные подразделения отреагировал легендарный пилот Вадим Ворошилов с позывным "Карая" (Karaya).

Об этом говорится в сообщении летчика в Instagram.

По словам Вадима Ворошилова, инженерно-технический состав — очень узко направленные специалисты, от чьих умений и навыков напрямую зависит безаварийность летной работы и успешность боевого применения авиации.

Фото: скрин Instagram karaya

"Лично я и каждый летчик авиации Воздушных Сил обязан им за постоянную боеготовность и исправность самолетов. Готовы ли мы их просто отдать? Нет, ведь это очень узко направленные специалисты, которые учились в высших военно-учебных заведениях на протяжении 5 лет, получали профессиональный опыт подготовки воздушных. судов в боевых бригадах и в условиях ведения боевых действий", — написал лётчик.

Также пилот рассказал о неоднократных спасениях пилотов из кабины самолетов, которые охватывало пламя.

"Я был свидетелем многих случаев, когда аэродром находился под вражеским обстрелом, а инженерный состав перемещал авиационную технику в укрытие после вылета, или доставал летчиков из пылающей кабины самолетов. К сожалению, некоторые из них отдали свою жизнь спасая авиационную технику, которая находилась на земле в таких случаях", — заметил Ворошилов.

По его словам, отдав высококвалифицированных инженерно-технических специалистов, командование не

сможет их никем заменить, ведь гражданских с соответствующей военно-учетной специальностью почти не найти, а путь подготовки достаточно длительный. Это приведет к проблемам с содержанием и обслуживанием воздушных судов.

"Как результат, будем иметь понижение боеспособности авиационных бригад" — написал летчик.

Он напомнил, что авиация является одной большой экосистемой, жизнедеятельность которой напрямую зависит от выполнения функциональных обязанностей каждого элемента, взаимозаменяемых которых невозможно.

"Я хочу отстоять своих людей, нашу авиацию!" – добавил летчик Karaya.

Напомним, ранее речь шла о том, что специалистов ПВО массово забирают в пехоту. Корреспондент ТСН.ua собрал все, что известно о сокращении мобильных огневых групп и шокирующем заявлении по этому поводу нардепки Марьяны Безуглой.

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