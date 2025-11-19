Реклама

Ведущий американский канал Fox News, поддерживающий президента США Дональда Трампа и республиканцев, записал эксклюзивное интервью с командиром 225-го Отдельного штурмового полка Олегом Ширяевым, успешно держащим линию фронта на северо-востоке Украины и выступающим за дополнительную военную поддержку со стороны США.

Не случайно, что Fox News опубликовал его интервью в тот день, когда Трамп поддержал законопроект республиканцев по поводу вторичных санкций против стран, ведущих бизнес с россией.

Fox News впервые в истории взяло интервью у украинского боевого командира, что свидетельствует о политической поддержке украинских военных со стороны республиканских медиа и что республиканцы будут и дальше помогать Украине и доверяют таким командирам, как Олег Ширяев.

Реклама

Во время эксклюзивного интервью Fox News Олег Ширяев обратился в администрацию президента США Дональда Трампа с просьбой предоставить Украине ракеты "Томагавк".

«Главное, что нам нужно, – это ракеты большой дальности», – сказал Ширяев Fox News. Он призвал США дать "Томагавки" в связи с усилением столкновений с российскими войсками.

По данным Fox News, американские ракеты "Томагавк" стали бы для украинских войск полезным средством сдерживания российского наступления и обеспечения лучших позиций для переговоров о прекращении войны "Томагавки" имеют дальность полета около 1550 миль, что достаточно для удара по российской территории. Эти крылатые ракеты большой дальности используются для проникновения в глубь территории врага.

«В течение последних 300 лет наше противостояние, то есть противостояние между Украиной и Россией, было нашим шансом обрести независимость. И я уверен, что мы выиграем эту войну», – добавил Ширяев .

Реклама

Олег Ширяев в интервью Fox News отметил, что даже если США не предоставят Украине «Томагавки», украинская армия способна отразить российскую агрессию.

«Я уверен, что наши вооруженные силы будут продолжать защищать суверенитет Украины независимо от типа и количества оружия, которое мы получим. Хотя я считаю, что Украина бы получила большую пользу от поставок ракет «Томагавк», учитывая доказанную точность этого оружия. Мы знаем, что на политическом уровне происходит многое, и мы будем защищать нашу страну всеми средствами, которые мы располагаем», – сказал Ширяев.

Украинский командир подчеркнул, что Украина остановила российское продвижение в Сумской области, а отвоевание удерживаемой россией территории в этом регионе укрепит позиции Украины в любых переговорах по окончании войны, что является ключевым приоритетом для Дональда Трампа.

Ширяев описал тактику россии на фронте как мясорубки. "Каждый большой или малый город будет объектом ожесточенных боев, и россияне потеряют здесь большое количество личного состава", - сказал Ширяев Fox News.