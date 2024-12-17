Герой Украины рассказал, как "минуснул" одноклассника-изменника во время зачистки села

Евгений Громадский рассказал, что его одноклассник с семьей переехал в РФ, где поступил в российский военный вуз. Однако судьба свела их в поле боя.

Евгений Громадский, офицер Сил обороны Украины с позывным "Гром", получивший звание Героя Украины в 21 год, рассказал, как в одном из боев ликвидировал своего одноклассника, воевавшего на стороне РФ.

Об этом Громадский рассказал в интервью youtube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Евгений родился в семье военных. Его отец Герой Украины, полковник Олег Громадский погиб в первый день обороны Харькова 24 февраля 2022 года.

Парень рассказал, что в детстве проживал с родителями в военном городке. Однако даже в среде военных ВСУ и их семей тогда были сторонники России – в частности его одноклассник.

"Это началось еще в 2014 году, когда этот у*бок включал гимн России на уроке. Представьте: военный городок закрытого типа, где все друг друга знают. Одна военная часть. Все в школе — дети военнослужащих этой части. Учителя — жены, или родственники военных. И здесь чувак включает гимн России", – отмечает Евгений.

По его словам, эта семья военных "ватников" в 2015 году переехала в Россию. Одноклассник поступил в российский военный вуз. Однако судьба имеет чувство юмора и Евгений и его одноклассник встретились на поле боя во время украинского контрнаступления на Харьковщине осенью 2022 года.

"И так случилось, что в Харьковской области мы заходили в дом, зачищали село — а там чувак оказал нам вооруженное сопротивление. Мы туда забросили несколько гранат. Зашли уже в дом, читаю его документы — все совпадает, все данные. Говорю побратимам: "я этого чувака знаю. Это мой одноклассник", – отметил Громадский.

Евгений вспоминает, что отец погибшего оккупанта был замкомбрига в ВСУ, мама занимала руководящие должности в воинской части. Семья много лет прожила в Украине, но всем сердцем ее ненавидела.

Ранее мы писали, что военный ВСУ наводил ракеты и КАБы на собственную бригаду.

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