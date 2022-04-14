"Гетто для украинцев": оккупанты побуждают мариупольцев надевать белую ленту для "приманки" снайперов

В городе захватчики вводят отдельные пробелы-разрешения для передвижения.

Армия страны-агрессорки Россия побуждает жителей Мариуполя надевать белую ленту, как отметку "свой", представляющую опасность для мирных людей.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он подчеркнул, что таким образом россияне используют гражданских как "приманку" для снайперов и воинов украинских военнослужащих. "Именно такая отметка используется российской армией и может быть ошибочно принята нашими за реального врага. Цинизм во всем", — заметил он.

Андрющенко говорит: появилась информация о том, что российские оккупанты внедряют отдельные пропуска-разрешения для передвижения по городу.

"В сочетании со спецотметками "свой" все это напоминает реальную сегрегацию и превращение Мариуполя в реальное гетто для украинцев по кальке нацистов во Львове и Польше", — отметил советник мэра.

Как сообщалось, Арестович подтвердил, что часть морпехов в Мариуполе попала в плен при прорыве. Также он опроверг распространенную росСМИ дезинформацию, что пленных украинцев около тысячи. По его словам, речь идет о гораздо меньшем количестве людей.

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