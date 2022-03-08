Гибель 19 взрослых и 2 детей в результате российского авиаудара по Сумам: начато досудебное расследование

Гибель 19 взрослых и 2 детей в результате российского авиаудара по Сумам: начато досудебное расследование

Один дом разрушен полностью, частично – 16.

Прокуратура города Сумы приступила к уголовному производству по факту обстрела Российской Федерацией жилищного сектора города, в результате которого погибли мирные жители.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что уголовное производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны.

Следствие установило, что 7 марта около 2:35 около 22:35 военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации совершили авиаудар по жилищному сектору Сум. Речь идет о домах на ул. Романская и ул. Спартака.

В результате бомбардировки войсками оккупанта полностью уничтожен один дом. Частично разрушено – 16.

По предварительной информации, на месте авиаудара по состоянию на 07:00 8 марта обнаружены тела 21 погибшего, среди которых два ребенка. Число пострадавших устанавливается.

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