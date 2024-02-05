Гибель французов в Бериславе: иностранным волонтерам запретили въезд в ряд общин Херсонщины

Речь идет об общинах, которые находятся под постоянным обстрелом окупантов.
С 5 февраля въезд иностранных волонтеров в ряд опасных общин Херсонщины будет проходить только при согласовании военной администрации.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Теперь без согласования с областной военной администрацией и военным командованием в населенные пункты, которые постоянно обстреливают враг, не будут пускать представителей иностранных, консульских учреждений или представительств международных организаций.
Запрет распространяется на следующие населенные пункты: Кизомис, Огромное, Берегово, Янтарное, Днепровское, Белозерка, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Никольское, Понятовка, Токаревка, Новотягинка, Ивановка, Тягинка, Львов, Одрадокаменка, Казацкое, Веселое, Берислав, Новоберислав, Змиевка, Красный Маяк, Новокаиры, Республиканец, Милово, Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны, Гавриловка, Михайловка, Золотая Балка и Осокоровка.
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Соответствующее решение было принято во время заседания Совета обороны области.
“К сожалению, на днях из-за вражеского удара по Бериславу погибли два гражданина Франции, волонтеры организации HEKS EPER. Трое их сограждан и украинец ранены. В военное время никто не может гарантировать безопасность, но мы должны четко фиксировать пребывание людей в местах активных боевых действий», — отметил первый заместитель начальника Херсонской ОВД, заместитель председателя Совета обороны Херсонской области Дмитрий Бутрий.
Напомним, 1 февраля российские военные в очередной раз атаковали Берислав Херсонской области. В результате атаки оккупантов погибли два гражданина Франции. По информации Нацполиции, иностранцы погибли в результате атаки враждебных БПЛА.
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