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Гибель мобилизованного из Тернополя: в прокуратуре рассказали, что грозит виновным

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
8432
Время на прочтение
2 мин
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Гибель мобилизованного из Тернополя: в прокуратуре рассказали, что грозит виновным

Фото: facebook/Юрий Бутусов

Прокуратура подозревает небрежное отношение к военной службе.

В прокуратуре открыли производство из-за гибели военного Богдана Покитко через месяц после мобилизации.

Об этом пишет "Суспильне" со ссылкой на пресс-секретаря Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона Юлии Шевченко.

"20 февраля по указанному факту зарегистрировали уголовное производство по статье 425 УКУ. Это небрежное отношение к военной службе. Спецпрокуроры устанавливают причастность лиц, вероятная халатность которых привела к тяжким последствиям. Максимальный срок наказания, предусмотренный санкцией статьи, — от 5 до 8 лет лишения свободы ", – сообщила спикер Юлия Шевченко.

Смерть Богдана Покитко из Тернополя через месяц после мобилизации

Богдану Покотко 16 января на его день рождения вручили повестку на остановке общественного транспорта. 18 января мужчина стал военным ВСУ. Сначала он охранял тернопольский военкомат, однако 11 февраля мужчину отправили на первую линию фронта.

Богдан Покитко погиб 16 февраля в бою с российскими оккупантами. Родные мужчины утверждают, что у него не было боевого опыта, учебы на полигоне мужчина тоже не проходил. Родственники возмущены тем, что человека без подготовки отправили на линию фронта. В Тернопольском ТЦК сообщили, что у них идет служебное расследование из-за гибели воина.

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Дата публикации
Просмотры
8432
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