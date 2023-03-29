Получил повестку на остановке, а через месяц погиб на фронте: что с расследованием по бойцу из Тернополя

Прокуратура провела ряд следственных действий по подготовке мобилизованного из Тернополя Богдана Покитко, погибшего в бою на Донетчине через месяц после попадания в армию.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на пресс-секретаря Специализированной прокуратуры в оборонной сфере западного региона Юлию Шевченко.

Она проинформировала, что досудебное расследование по делу Покитко проводят по статье о небрежном отношении к военной службе, совершенном в условиях военного положения. Наказание за такое преступление предусматривает от 5 до 8 лет тюрьмы.

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По словам Шевченко, правоохранители допросили служащих Тернопольского областного и городского ТЦК и СП (военкоматов), оперативного командования "Запад". Кроме того, были допрошены свидетели и родственники погибшего бойца.

Следствие получило ряд необходимых документов, в частности, о порядке назначения и перевода военнослужащих в условиях военного положения.

В Спецпрокуратуре заверили, что по результатам следствия и анализа полученных документов будет принято "законное обоснованное решение".

Напомним, в конце февраля стало известно о гибели на фронте 33-летнего мобилизованного из Тернополя Богдана Покитко. Он получил повестку на остановке общественного транспорта 18 января, а уже 12 февраля его отправили воевать на Донбасс, где мужчина и погиб 16 февраля.

Родственники подчеркивают, что Покитка отправили на передовую без должной подготовки. По их словам, мобилизованный только раз выезжал на полигон и отстрелял не больше одного магазина патронов.

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