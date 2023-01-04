Гибель оккупантов в Макеевке: уцелевших солдат хотели отправить в наступление, чтобы списать как свидетелей

Уцелевших после удара по казарме в Макеевке россиян хотели отправить в наступление.

В ночь на 1 января было уничтожено здание бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты русской армии. Минобороны РФ до сих пор не составило списков погибших и раненых. А родственники солдат рассказали, что уцелевших военнослужащих хотели отправить на передовую.

Об этом пишут "Важные истории" со ссылкой на семьи солдат.

Жена одного из мобилизованных из Самарской области, получившего ранение после удара по Макеевке, рассказала, что не знает, где ее муж сейчас.

"Понятно, что телефоны разбились, кто-то в госпиталь попал, память потерял... Но элементарно хотя бы списки, с*ка, составьте! Кто жив, кто мертв, кто в госпитале", – пожаловалась она.

Также, по ее словам, выживших после удара по казарме военных хотели отправить "в наступление", однако "те, кто умнее, со своим начальством собрались, пошли в другую сторону – в укрытие какие-то".

"Я думаю, что запросто их могут послать куда угодно, чтобы прикрыть это все мероприятие", – рассказала она.

Другая родственница мобилизованного из Самарской области рассказала, что уцелевших оккупантов "хотят списать как ненужных свидетелей".

"Туда едет комиссия, и мы боимся, что их могут отправить куда-нибудь или спрятать", – сказала она.

О том, что "около 216 человек", оставшихся в живых, хотят "направить на передовую или еще куда-то из виду подальше", также написала и прокремлевская журналистка Анастасия Кашеварова. Позже она добавила, что из-за "поднявшегося" шума мужчин оставили на месте, а некоторых из них повезли на допрос в прокуратуру.

Удар по базе оккупантов в Макеевке

В ночь на 1 января, ровно в полночь, было уничтожено здание бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты русской армии.

Известно, что в помещении могло находиться до 600 "мобиков". По непроверенной информации, по меньшей мере, половина из них погибла. Позже Минобороны РФ заявило, что в результате удара погибли 89 военных.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что мобилизованные, которых разместили в бывшем общежитии ПТУ, должны были стать остовом группировки оккупационных войск на востоке Украины.

Аналитики американского Института изучения войны говорят, что Минобороны России пытается обвинить чиновников так называемой "ДНР" и "мобиков" в уничтожении сотен оккупантов в Макеевке Донецкой области.

Reuters называет инцидент в Макеевке одним из самых смертоносных ударов в войны России против Украины. В России раздаются требования наказать командование, допустившее гибель военных в Макеевке от удара ВСУ в новогоднюю ночь.

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