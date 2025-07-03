Гибель Пилавова в Луганске: источники СБУ сообщили новые детали

Манолис Пилавов / © Фото из открытых источников

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Во временно оккупированном Луганске погиб один из лидеров так называемой ЛНР Манолис Пилавов.

По информации источников ТСН.ua в Службе безопасности Украины, он был ликвидирован в результате подрыва автомобиля.

По словам собеседника, Пилавов играл ключевую роль в создании и функционировании псевдореспублики:

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"Он был одним из идеологов "ЛНР", соратником гауляйтера Плотницкого, лично участвовал в свержении государственного строя".

С 2015 года он находился в розыске по статье 109 Уголовного кодекса Украины - "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя". А с 2022 года – под санкциями СНБО.

Манолис Пилавов возглавлял оккупационную администрацию Луганска в течение девяти лет — с 2014 по 2023 год.

Информацию о взрыве автомобиля в центре Луганска утром 3 июля подтвердили российские СМИ и местные паблики. По их данным, взрыв произошел у краеведческого музея по улице Тараса Шевченко, где планировалось открытие выставки. В результате инцидента погиб сам Пилавов, еще по меньшей мере три человека получили ранения.

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По информации ЦПИ СНБО, в Луганске "горит логистика россиян".