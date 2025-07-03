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Гибель Пилавова в Луганске: источники СБУ сообщили новые детали
По данным источника, он был ликвидирован СБУ взрывом авто.
Во временно оккупированном Луганске погиб один из лидеров так называемой ЛНР Манолис Пилавов.
По информации источников ТСН.ua в Службе безопасности Украины, он был ликвидирован в результате подрыва автомобиля.
По словам собеседника, Пилавов играл ключевую роль в создании и функционировании псевдореспублики:
"Он был одним из идеологов "ЛНР", соратником гауляйтера Плотницкого, лично участвовал в свержении государственного строя".
С 2015 года он находился в розыске по статье 109 Уголовного кодекса Украины - "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя". А с 2022 года – под санкциями СНБО.
Манолис Пилавов возглавлял оккупационную администрацию Луганска в течение девяти лет — с 2014 по 2023 год.
Информацию о взрыве автомобиля в центре Луганска утром 3 июля подтвердили российские СМИ и местные паблики. По их данным, взрыв произошел у краеведческого музея по улице Тараса Шевченко, где планировалось открытие выставки. В результате инцидента погиб сам Пилавов, еще по меньшей мере три человека получили ранения.
По информации ЦПИ СНБО, в Луганске "горит логистика россиян".